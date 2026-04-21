Durante o programa 'Seleção Sportv', os jornalistas Eric Faria, Mariana Fontes e Abel Neto, além do ex-jogador Richarlyson, defenderam a presença de Endrick na convocação final de Ancelotti para a Copa do Mundo. Os especialistas analisaram a atuação decisiva do jogador contra o Paris Saint-Germain e apontaram o que o jovem traz de positivo para o grupo.

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- Na minha lista, o Endrick sempre está. É um jogadoraço, não vejo como ele ficar fora dessa lista. Eu vou me surpreender muito. E vou cornetar o Ancelotti se o Endrick não for convocado. (risos) Mas enfim, é legal a gente ficar pensando, né? Fica essa ansiedade pré-Copa. Fico imaginando também saindo fumaça lá da cabeça do professor Ancelotti - iniciou Abel Neto

- Se ele não estiver na lista, eu vou cornetar também (risos). Para mim, de todas as opções de centroavante, ele é diferente de todos. É só ver as duas participações dele ontem nos gols do Lyon: a primeira em uma arrancada curta, uma diagonal absurda que ele faz dentro da área e que, quando o zagueiro percebe, já não dá mais tempo. Na segunda, quando 'bate na massa' e o Vitinha tenta ganhar dele, ele sai e, em um toque, com a inteligência de saber onde está o companheiro, deixa o cara na cara do gol. Para mim, é um jogador que está pronto - complementou Richarlyson

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- Resumindo: velocidade absurda, forte, fazedor de gols, sempre foi, desde a base do Palmeiras. Tem estrela, na Seleção Brasileira, quando vai, responde. Por que esse cara não vai para a Copa? - continuou Abel.

- Além de tudo isso, eu destacaria que ele tem a cara do futebol brasileiro, ele preservou essa essência - adicionou Mariana Fontes

- Ele é um jogador muito preparado para as situações. Não vai se assustar por estar em uma Copa do Mundo. Pode até não jogar bem por várias circunstâncias, mas não porque não esteja mentalmente preparado; isso com ele não vai acontecer - comentou Eric faria.

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Eric Faria defendeu a presença de Endrick na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Sportv)

Como foi PSG x Lyon, decidido por Endrick?

O Lyon conquistou uma vitória marcante no último domingo (19) ao bater o PSG por 2 a 1 no Parc des Princes, pela 30ª rodada do Ligue 1. O grande nome da partida foi o jovem brasileiro Endrick, que participou diretamente dos dois gols da equipe visitante.

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Mesmo com menos posse de bola e poucas finalizações, o Lyon foi extremamente eficiente. No primeiro gol, a jogada começou com um chute errado de Afonso Moreira, mas Endrick mostrou oportunismo ao se posicionar bem e finalizar com força para abrir o placar.

O segundo veio em bola parada. Após escanteio, Endrick levou a melhor no corpo sobre Vitinha e serviu Afonso Moreira, que dominou e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro Matvey Safonov.

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O PSG dominou a posse de bola, chegando a 78%, e finalizou dez vezes, mas pecou na eficiência — inclusive desperdiçando uma cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a equipe parisiense se lançou ao ataque, mas parou em boas defesas do goleiro Greif e também na trave. Nos contra-ataques, o Lyon seguiu perigoso, especialmente com Endrick e Afonso Moreira, e quase ampliou o marcador.

Já nos acréscimos, Khvicha Kvaratskhelia arriscou um chute potente de fora da área; a bola ainda raspou na trave esquerda de Greif antes de morrer no fundo das redes. Apesar do belo gol, a reação do PSG parou por aí, e a vitória permaneceu com o time visitante.

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