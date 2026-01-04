Acordo entre Botafogo e Fluminense por Savarino divide opiniões na web: 'Descaso'

Buscando reforçar seu elenco para 2026, o Fluminense deu um passo importante na negociação pelo meia venezuelano Savarino, do Botafogo. Neste domingo (4), os rivais cariocas encaminharam os termos para uma troca de jogadores, envolvendo Wallace Davi, volante de 18 anos do Tricolor. A decisão, no entanto, dividiu opiniões entre os torcedores do Glorioso.

A negociação depende ainda do aceite do venezuelano, que iria em definitivo para o rival em troca do Moleque de Xerém e uma compensação financeira. O interesse começou com a sondagem da diretoria Tricolor sobre a situação do craque alvinegro, e as conversas evoluíram para uma possível troca. O camisa 10 do Glorioso recebeu sondagens de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas não acenou positivamente para a ideia de sair do Rio de Janeiro.

Peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024, os torcedores do Botafogo dividiram opiniões sobre a possível saída de Savarino. Através das redes sociais, os internautas lamentaram o acordo com o rival, mas acreditam que a chegada de Wallace Davi pode agregar num futuro próximo. Confira abaixo.

Fluminense e Botafogo negociam troca de jogadores

Texto por: Leonardo Bessa e Sharon Prais

Por parte do Alvinegro, há o entendimento de que Savarino não rendeu o esperado em 2025 e pode perder espaço em 2026 com Martín Anselmi, além de uma queda no valor de mercado. Wallace Davi, por sua vez, é muito bem avaliado como grande prospecto para os próximos anos, tendo as características desejadas pelo projeto.

No Fluminense, o volante disputa a posição com nomes estabelecidos no elenco, como Bernal, Otávio, Martinelli e Nonato. Em 2025, somou três jogos e 216 minutos.

Com 18 anos, o jovem volante subiu para o time profissional no início de 2025, jogando algumas partidas do Campeonato Carioca, ainda com Mano Menezes. Depois, com a chegada de Renato Gaúcho, seguiu integrado ao elenco, sendo relacionado para jogos da Sul-Americana e Brasileirão, mas não chegou a ser acionado.

Ele foi um dos três Moleques de Xerém a viajar para o Mundial de Clubes, mas não foi relacionado para nenhuma partida. Depois, retornou para a base, onde jogou pelo sub-20. O volante está inscrito na Copinha, mas não viajou para participar da pré-temporada com os profissionais e ser observado por Zubeldía.

