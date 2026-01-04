Reforço do Palmeiras, Marlon Freitas revela papo com Abel: 'Um susto quando recebi a ligação'

Primeiro reforço anunciado pelo Palmeiras nesta janela de transferências de 2026, o volante Marlon Freitas revelou como foi o primeiro contato com o técnico Abel Ferreira. O jogador foi anunciado neste domingo (4) e assinou com o Alviverde até o fim de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras anuncia a contratação de Marlon Freitas, primeiro reforço para 2026

- Tomei um susto quando recebi a ligação dele, fiquei surpreso. Isso mostra confiança e para um jogador é importante. Conversamos bastante, não falamos ainda da parte tática, de funções dentro de campo, mas o importante é que estou aqui sempre apto para ajudar meus companheiros. A escolha é sempre do professor Abel - disse o jogador de 30 anos.

Marlon Freitas deixou o Botafogo, clube em que estava desde 2023, para assinar com o Palmeiras, em negociação que teve início nos últimos dias de dezembro. O Verdão vai pagar cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões, na cotação atual) pelo jogador.

continua após a publicidade

- Espero ajudar o clube a voltar às conquistas. Em todos os anos, o Palmeiras briga para vencer e fiz a escolha certa. Também tenho essa fome, essa sede de vencer e sei que serão anos vitoriosos aqui vestindo essa camisa muito pesada. Isso me deixa muito feliz porque valeu a pena todo o sacrifício no passado, abdiquei de muitas coisas e hoje estou aqui vestindo a camisa do Palmeiras - continuou o volante.

Marlon Freitas e o sonho de jogar no Palmeiras

Marlon Freitas também falou sobre o sonho de vestir a camisa verde e branca. Segundo o jogador, "a ficha ainda está caindo", e aos poucos vai entender que está de fato no Palmeiras.

continua após a publicidade

- É um sonho realizado, e da minha família também. Eles ficaram muito felizes com a possibilidade e, quando eu contei que estava tudo certo, foi uma gritaria dentro de casa. Sei de todo o sacrifício que eles fizeram também e isso é importante - finalizou o reforço do Verdão.

➡️ Números empolgam, mas Mauricio sofre com oscilações no Palmeiras e tenta volta por cima

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras