Jornalista sobe o tom para falar de transferência de Gerson: ‘Vai agora’

Gerson não será mais jogador do Flamengo após o fim do Mundial de Clubes. Segundo a confirmação do jornal Lance!, o meia aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, que irá pagar a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). O cenário revoltou o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, dos canais TNT Sports.

Durante o programa "De Placa", o comentarista subiu o tom para falar sobre a transferência do jogador do Flamengo. Vale destacar, que no momento do comentário de VSR a negociação não havia sido concluída. Para ele, a diretoria do Rubro-negro deveria afastar o meia da disputa do Mundial de Clubes.

- É o seguinte, quer sair? A porta da rua é a serventia da casa. Agora, é lógico que isso afeta a idolatria. Se fosse o Flamengo, nunca mais procuraria ele. E digo mais, se aceitar, ele não deveria jogar o Mundial. Vai agora. Não joga a competição - inciou o jornalista, antes de completar.

- Falo isso sem contar o dinheiro dos outros. Até porque, odeio quando fazem isso comigo. Se o dinheiro é muito bom, e ele tem que ir, vai. Mas esportivamente, acho muito ruim essa decisão. Não o levaria para o Mundial e já prepararia o time sem ele. Gente, o Zico saiu do Flamengo, então, o clube não vai se ferir de morte com ninguém. Vai fazer falta no campo? Vai, mas não levaria - concluiu.

Flamengo no Mundial de Clubes

Em meio a polêmica com a saída do Gerson, o Rubro-negro se prepara para estrear no Mundial de Clubes. O time carioca embarca em direção aos Estados Unidos, país sede da competição, nesta quarta-feira (11). Está programado um AeroFla, para realizar uma grande festa de despedida do elenco.

A estreia do Flamengo no torneio da Fifa acontece na segunda-feira (16). Na ocasião, a equipe de Filipe Luís irá enfrentar o Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D. O Chelsea e o Los Angeles FC completam a chave incial do Rubro-Negro.