Web se impressiona com jogador do Botafogo: ‘Vai chamar a atenção de europeus’

O Botafogo abriu o placar contra o Red Bull Bragantino nesta terça-feira (29), com gol de Álvaro Montoro, no estádio Nilton Santos. O jovem recém-contratado pelo Alvinegro foi amplamente elogiado na web após balançar as redes no jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Revelado pelo Vélez e anunciado pelo Alvinegro em junho, Montoro recebeu assistência de Vitinho e completou de primeira no canto de Cleiton, aos 15 minutos do primeiro tempo. Aos 32', Barboza recebeu cruzamento de Cuiabano e completou de cabeça para marcar o segundo do Botafogo.

Veja as reações nas redes sociais: