Assistência de Marta repercute em Brasil x Uruguai na Copa América: ‘Surreal’

O Brasil começou com tudo no primeiro tempo contra o Uruguai, na semifinal da Copa América Feminina, nesta terça-feira (29). O primeiro gol da Seleção Brasileira saiu logo aos 10 minutos, com Amanda Gutierres, após assistência de Marta. O passe da camisa 10 repercutiu nas redes sociais.

Marta recebeu na lateral de campo e cruzou na cabeça de Amanda Gutierres, que testou para o fundo do gol. Dois minutos depois, Giovana Queiroz ampliou o marcador. Aos 27', Marta fez o terceiro, de pênalti. A Colômbia já está na final após derrotar a Argentina na última segunda-feira (29).

