Jornalista ‘prevê’ iniciativa de BAP para postergar construção do estádio do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, será o presidente do Flamengo pelos próximos três anos. Após a eleição do empresário, de 64 anos, o jornalista Renato Maurício Prado levantou a hipótese de um posicionamento do próximo mandatário rubro-negro que pode atrasar o projeto do estádio do clube.

Conforme lembrado pelo comunicador durante a programação do site UOL Esportes, BAP já se posicionou contra a construção da casa própria do Flamengo. Para ele, o clube deveria focar em arrecadar mais verbas antes da empreitada. Assim, Renato Maurício Prado destacou que o novo mandatário do Rubro-negro pode tentar adiar o projeto do estádio.

- Em relação ao estádio, vou falar uma coisa aqui que ninguém me disse, mas é algo que acompanho do BAP, desde quando ele se lançou a candidato. Ele não queria construir o estádio agora, ele disse isso em um grupo de sócios, quando expressou que o projeto do estádio deveria ser daqui à oito anos - iniciou o comunicador, antes de completar.

- Porém, o BAP foi obrigado a voltar atrás por conta da eleição. "A mas ele não vai construí?", não é isso, mas tenho a impressão de que vai ocorrer um encontro dele com o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para atrasar o cronograma. Tenho a sensação de que ele vai tentar realizar essa jogada. Vai tentar postergar um pouco justamente para não gerar problemas para as finanças do clube - concluiu.

Estádio do Flamengo

A atual diretoria, chefiada por Rodolfo Landim, prevê a construção do estádio do Flamengo em cinco anos. Ou seja, até 2029 a casa própria do clube estaria pronta. Contudo, determinado prazo pode mudar com a chegada da nova gestão, liderada por BAP. A obrigação do clube no acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro é de constuir o estádio na região do Gasômetro, zona central do Rio de Janeiro.

BAP por inúmeras vezes, durante o período eleitoral, garantiu que não é contrário a construção do estádio do Flamengo. O dirigente, no entanto, aborda o tema com cautela, chamando a atenção para os números.

- Eu entendo que a preocupação é absolutamente legítima. Sem querer entrar muito em detalhes de números para não chatear a audiência, mas o Flamengo tem uma margem operacional de R$ 350 milhões por ano, que é maior do que a receita de oito clubes da Serie A do Brasil. O resultado do Flamengo é de R$ 350 milhões. A depreciação desse elenco milionário é de R$ 200 milhões por ano. Sobram, em tese, R$ 150 milhões por ano para o Flamengo investir num estádio - iniciou em entrevista ao Lance!.

- R$ 150 milhões vezes cinco, que eu acho que é o prazo aproximado de você fazer um estádio, dá alguma coisa como R$ 700 milhões, R$ 750 milhões. Eu estimo que um estádio de 70 mil lugares vai custar alguma coisa como R$ 2,5 bilhões. Menos R$ 700 milhões, R$ 1,7 bilhão, menos os R$ 200 milhões que o clube já está pagando esse ano, falta R$ 1,5 bilhão. Você deveria ter que fazer R$ 300 milhões a mais de resultado em cinco anos - completou.