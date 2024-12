Bap no poder: presidente do Flamengo ganha salário? Entenda

O Flamengo elegeu, na noite da segunda-feira (9), Luiz Eduardo Baptista, o Bap, como novo presidente do clube. O empresário de 64 anos será o mandatário do Rubro-Negro pelos próximos três anos. Ele entra no cargo no lugar de Rodolfo Landim. Mas Bap será remunerado, ou seja, o presidente do Flamengo recebe salário? O Lance! Biz te explica.

continua após a publicidade

➡️Vice de BAP define qual título é prioridade para o Flamengo

A resposta é não, a pessoa que ocupa o cargo de presidente do Rubro-Negro não é paga para exercer essa função. Portanto, Bap não receberá um salário, como Landim também não recebia, nem antigos mandatários do clube.

Assim, como o presidente, o vice também não recebe nenhum tipo de pagamento.

Isso acontece porque o Flamengo não é uma entidade com fins lucrativos, mas sim é uma instituição que visa promover, incentivar e desenvolver o esporte. As pessoas que ocupam os principais cargos de poder do clube, como os dois já citados, e outros ligados aos conselhos, não são remuneradas, mas sim trabalham em prol do melhor para o clube.

continua após a publicidade

Bap após a votação para presidente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Desta forma, esse será o quinto cargo de Bap no clube e o quinto sem remuneração. Ele já foi vice-presidente de marketing, vice-presidente de relações externas, membro do conselho de futebol e presidente do Conselho de Administração.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Histórico profissional do novo presidente

Para além de uma ligação de longa data com o Rubro-Negro, Bap é engenheiro civil formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e fez mestrado em Finanças na Coppead-RJ. Ele já atuou como superintendente de compras das Lojas Americanas e da Mesbla, e foi durante quase 20 anos presidente da DirecTV e CEO da SKY.