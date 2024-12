Novo presidente do Flamengo, BAP é conhecido por declarações fortes; relembre

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, venceu a eleição presidencial do Flamengo, que aconteceu na Gávea, sede social do clube carioca, e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Com vida política ativa no clube desde 2009, o novo presidente é conhecido por ter personalidade forte e colecionar polêmicas. Por conta disso, o Lance! separou algumas declarações fortes do empresário da chapa "Raça, Amor e Gestão".

BAP critica Bandeira de Mello

BAP era o vice-presidente de marketing do Flamengo em 2013 e permaneceu no Rubro-Negro até o início de 2015, quando rompeu com Bandeira de Mello. Na eleição seguinte, apoiou o grupo de Rodolfo Landim e Wallim Vasconcellos, mas viu Bandeira ser reeleito no fim de 2015 para comandar o clube até 2018.

Em outubro de 2015, faltando pouco menos de um mês e meio para o pleito, o clima eleitoral no Flamengo começou a ficar acirrado. Em entrevista ao blog "Ser Flamengo", o novo presidente revelou os motivos do "racha" na Chapa Azul e classificou Bandeira como um "burro com iniciativa".

- Por que não queríamos que o Eduardo (Bandeira) não fosse à reunião? Porque ficamos sabendo que a Ferj iria apresentar um programa de sócio-torcedor dela. Isso não estava na pauta. E soubemos que eles queriam fazer isso. Quem é que torce pela Federação do Rio? Federação não ajuda o Flamengo em nada. Não cabia ao Eduardo ir para dar quórum numa reunião dessa. E a Ferj queria arbitrar preços dos ingressos. No meio disso, nosso presidente aceita fazer acordo de preço de ingressos num jogo contra o Barra Mansa, no Maracanã. Sendo que o grupo, por unanimidade, tinha decidido em não ir à reunião do arbitral nem fazer acordo de preços com a Federação. Ele fez diferente do que foi combinado. Uma das piores que temos na vida é burro com iniciativa. Burro com iniciativa. Ele quebra você – disse Bap.

'Desespero dos detratores'

Na comemoração do título da Copa do Brasil 2013, no primeiro ano da gestão Bandeira de Mello, BAP começou a planejar o ano de 2014 e prometeu um time forte para a próxima temporada.

- O Flamengo cada dia mais forte para desespero dos nossos detratores, para os hipócritas, para os cretinos que não sabem o que falam. Deus perdoe vocês porque o mundo é rubro-negro. Fui!

Posicionamento contra SAF

Diante de centenas de apoiadores, no lançamento oficial de sua chapa, BAP afirmou que "o Flamengo não precisa de messias nem de mecenas", reafirmando o posicionamento contra a SAF que dissera em entrevista exclusiva ao Lance! anteriormente.

- Jamais (a favor da SAF). Entendo que o Flamengo tem todas as condições para ser independente e não precisar virar uma SAF. É importante que a gente contextualize que a SAF no Brasil tem acontecido por duas razões fundamentais. A primeira, para aqueles clubes que estão numa situação financeira falimentar e que sem a SAF não haveria sobrevivência para eles. A outra é de você ter clubes que não são clubes necessariamente de massa e que de alguma forma não têm aquele ambiente político, tradicional, muito intenso, onde você pode investir no Brasil para tirar jogadores mais jovens e formar jogadores para vender no exterior. Eu acho que o Flamengo não se aplica nem ao primeiro caso nem ao segundo. Entendo que para o caso do Flamengo, hoje, a SAF não é uma necessidade, nem consta dos meus planos, caso eu seja eleito presidente.

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, em entrevista pré-candidatura à presidência do Flamengo (Foto: Reprodução / Lance!)

Polêmica com Rafinha

Em 2021, quando o lateral-direito Rafinha quis voltar para o Flamengo, a negociação não teve sucesso. Para o jogador, ele foi vítima de uma "guerra política" entre o futebol e o alto comando do clube, do qual Bap fazia parte.

- Com certeza eu fui vítima de uma guerra política. Falaram que era parte financeira, e não foi. Eles têm essa guerra, eu não sabia também. Não sabia que chegava a esse ponto. Eu paguei o pato, fiquei 35 dias em casa "cozinhando" esperando tomarem uma decisão. Essas pessoas tinham que ficar ligadas nas atribuições delas, as finanças, comunicação... Não tenho que pagar essa conta. Fui usado nessa guerra - afirmou Rafinha, em entrevista ao seleção sportv naquele ano.

Bap se defendeu para o canal "Debate Rubro Negro" e garantiu que a questão foi apenas financeira.

- Essa tentativa de se criar uma narrativa diferente visa esconder a realidade. A pandemia afetou de maneira dramática, já é uma realidade. Fizemos o orçamento com premissas desafiadoras, todos no clube sabem. Não podemos assumir novos compromissos. Esportivamente, o Rafinha é uma unanimidade no Flamengo. Quem não ia querer? O que ele entende ter sido a razão para ele não jogar no Flamengo não é a realidade.