Renato Maurício Prado questiona pretensão de BAP no Flamengo

O jornalista Renato Maurício Prado questionou a possível investida da nova diretoria do Flamengo na contratação de José Boto, atualmente diretor do Osijek, da Croácia. O português é alvo principal de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, eleito novo presidente do Rubro-Negro na última segunda-feira (9), para assumir o departamento de futebol do clube carioca.

Para o comunicador, a escolha da nova diretoria é questionável. Isso porque, José Boto não teria um currículo em cargo de gerência no futebol ao nível do Flamengo. Conforme aponto RMP, o português tem um histórico curto como diretor de futebol de um clube.

- Me parece bom trazer um estrangeiro, principalmente um português ou espanhol, que não teriam tanta dificuldade com a língua. Porém, falei com alguns companheiros da imprensa portuguesa que me falaram que o José Boto não é dirigente de futebol. Ele trabalhou anos no Benfica como olheiro, o cara que ficava procurando jogadores para reforçar o elenco - iniciou o jornalista.

Além disso, Renato Maurício Prado ainda relembrou a recentem polêmica de José Boto no comando do Osijek, da Croácia. O português recentemente teve o carro baleado por criminosos no estacionamneto do estádio Opus Arena, casa do clube croata.

- Agora, no NK Osijek, da Croácia, que ele está como dirigente. Mas parece que não está agradando muito não. Sabia que ele teve o carro baleado lá? Sete tiros. Então, você vê que o cara não é muito bem quisto (risos). Tenho dúvidas se ele seria competente para gerir o departamento de futebol do Flamengo. Pode ser um bom reforço para descobrir jogadores, mas para ser "CEO", tenho dúvidas - concluiu.

Possível chegada ao Flamengo

A confirmação de José Boto como o novo diretor de futebol do Flamengo pode estar próxima de ser oficializada. Segundo a jornalista croata Glas Slavonije, o português teria revelado que recebeu uma ligação durante a madrugada na Croácia sobre o resultado das eleições do clube carioca.

Até o momento, a única certeza para o futuro do futebol do Rubro-Negro é que Marcos Braz não será mais o nome principal do departamento. Ele já havia anunciado a saída do cargo durante a temporada, antes mesmo da vitória de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, nas eleições de segunda-feira.