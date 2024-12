Alvo do Botafogo e acompanhado pelo Flamengo, Bitello desembarca no Rio

Alvo do Botafogo e acompanhado pelo scout do Flamengo, Bitello, ex-Grêmio e atualmente no Dínamo de Moscou, da Rússia, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (10). O jogador é visto como uma opção a Almada, que deve estar de saída do Glorioso rumo ao futebol europeu.

O jovem de 24 anos foi vendido por cerca de R$ 52 milhões, na cotação da época, ao Dínamo de Moscou. Ainda não há propostas oficiais, apenas consultas, mas Bitello vê Botafogo e Flamengo surgirem como opções.

A situação ainda não avançou para uma negociação, mas a diretoria alvinegra fez a consulta há duas semanas. Do outro lado, apesar de o Flamengo ainda não ter aberto conversas, o atleta é acompanhado pelo scout rubro-negro.

Bitello vê a volta ao Brasil como um caminho na direção do sonho de atuar pela Seleção Brasileira. Desde que chegou ao Dínamo, o jogador atuou em 46 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências.

Os números de destaque de Bitello na Europa

8 participações em gols em 14 jogos pela Liga; 4 assistências nos 2 primeiros jogos 18 jogos, 1 gol e 7 assistências 3x na equipe da semana pelo SofaScore Em todos os jogos que Bitello teve participações em gols, o Dínamo Moscou venceu a partida.

