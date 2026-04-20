Comentarista compara titular do Cruzeiro com Neymar: 'May Jr'

Falta um mês para a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Diante do cenário, o comentarista Marcelo Behcler, da TNT Sport, afirmou que o meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, poderia ser útil para a equipe de Carlo Ancelotti. Ao analisar o jogador do clube celeste, ele o comparou com Neymar, do Santos.

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Em um vídeo publicado no Youtube, Marcelo Behcler comparou os dois camisas 10. O comentarista destacou o fato de Neymar ser o centro das atenções, enquanto outros jogadores do futebol brasileiro vivem melhor fase.

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— Queria falar do Matheus Pereira. Se ele se chamasse "May Jr" a gente teria uma comoção no país para que ele fosse para a Copa do Mundo. É claro, que falo isso em uma provocação ao Neymar. Acho que o Matheus é muita coisa que a gente gostaria que o Neymar estivesse sendo neste momento — iniciou o comentarista, antes de completar.

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— O Matheus Pereira está sempre perto da bola. Sempre ajudando. Quase sempre fazendo a coisa certa. Toca na bola muita das vezes. Participa do jogo. Tenta e acerta os passes difíceis. No Brasil, estamos vendo o Neymar com uma lupa, e talvez, se olhássemos para outros jogadores, como o Matheus Pereira, a gente chegasse a conclusão que ele poderia ser útil para a Seleção Brasileira — concluiu.

Matheus Pereira em ação pelo Cruzeiro dentro do Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Seleção Brasileira

A convocação final da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 acontece no próximo dia 18 de maio. Até o momento, a presença de Neymar segue incerta para a lista final do treinador Carlo Ancelotti. Vale destacar, que o camisa 10 do Santos ainda não foi selecionado pelo italiano.

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A principal justificativa para a ausência do estraldo jogador é a parte física. Neymar conviveu com lesões durante as últimas temporadas. Em 2026, ele segue na busca de destaque positivo na equipe do Santos.

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