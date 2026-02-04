Globo prepara novela das seis sobre futebol feminino
Nova produção da emissora tem estreia prevista para o período da Copa do Mundo Feminina
A Globo já se movimenta nos bastidores para renovar sua dramaturgia e prepara uma novela que terá o futebol feminino como foco. A produção, prevista para a faixa das seis, será assinada por Julia Spadaccini e Carla Faour, autoras da série Segunda Chamada (2019), e integra o plano da emissora de lançar novos nomes nos próximos anos.
Com Dias de Glória como título provisório, o folhetim vai revisitar o passado do esporte no Brasil. A trama acompanhará a jornada de uma jovem determinada a jogar futebol nos anos 1940, período em que a modalidade feminina enfrentava resistência, preconceito e limitações impostas pela sociedade da época.
Globo lançará novela sobre futebol feminino
A ideia da Globo é alinhar a estreia da novela ao calendário esportivo. Internamente, a previsão é que a produção chegue ao ar entre junho e julho de 2027, durante a realização da Copa do Mundo Feminina, ampliando o diálogo entre teledramaturgia e esporte.
Até lá, o horário das seis seguirá ocupado por Êta Mundo Melhor! e, depois, por A Nobreza do Amor, de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.. Para o segundo semestre de 2026, a emissora trabalha com a estreia de Terra da Garoa, novela escrita por Mario Teixeira.
