menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Globo prepara novela das seis sobre futebol feminino

Nova produção da emissora tem estreia prevista para o período da Copa do Mundo Feminina

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/02/2026
12:56
AO VIVO Brasil empata com a Noruega em amistoso da seleção feminina; siga
imagem cameraSeleção Brasileira de futebol feminino comemora gol. Foto: Lívia Villas Boas / CBF
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Globo já se movimenta nos bastidores para renovar sua dramaturgia e prepara uma novela que terá o futebol feminino como foco. A produção, prevista para a faixa das seis, será assinada por Julia Spadaccini e Carla Faour, autoras da série Segunda Chamada (2019), e integra o plano da emissora de lançar novos nomes nos próximos anos.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com Dias de Glória como título provisório, o folhetim vai revisitar o passado do esporte no Brasil. A trama acompanhará a jornada de uma jovem determinada a jogar futebol nos anos 1940, período em que a modalidade feminina enfrentava resistência, preconceito e limitações impostas pela sociedade da época.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Globo lançará novela sobre futebol feminino

A ideia da Globo é alinhar a estreia da novela ao calendário esportivo. Internamente, a previsão é que a produção chegue ao ar entre junho e julho de 2027, durante a realização da Copa do Mundo Feminina, ampliando o diálogo entre teledramaturgia e esporte.

continua após a publicidade

Até lá, o horário das seis seguirá ocupado por Êta Mundo Melhor! e, depois, por A Nobreza do Amor, de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.. Para o segundo semestre de 2026, a emissora trabalha com a estreia de Terra da Garoa, novela escrita por Mario Teixeira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao marcar contra a Itália, Marta tornou-se a maior artilheira em Copas do Mundo (foto: Reprodução/CBF)
Ao marcar contra a Itália, Marta tornou-se a maior artilheira em Copas do Mundo (foto: Reprodução/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias