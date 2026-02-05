Ex-goleiro Bruno vai ao Maracanã e assiste jogo do Flamengo em setor nobre

Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, esteve presente no Maracanã para acompanhar a partida entre o clube carioca e o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O evento ocorreu na quarta-feira (4), no Rio de Janeiro. O ex-jogador compartilhou o momento em seu perfil no Instagram, onde possui mais de 320 mil seguidores.

O ex-atleta acompanhou o confronto entre Flamengo e o time gaúcho no setor de cadeiras cativas do estádio. Durante sua visita, Bruno publicou fotos usando a camisa e segurando a bandeira do clube rubro-negro na entrada do Maracanã, além de imagens do setor nobre de onde assistiu à partida.

Bruno , ex goleiro do Flamengo no Maracanã (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno está em liberdade desde 2019, quando passou a cumprir sua pena em regime aberto. O ex-camisa 1 do Flamengo foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, caso que teve grande repercussão nacional.

A presença do ex-goleiro no Maracanã aconteceu sete anos após sua liberação para cumprir pena em regime aberto. O retorno ao estádio onde atuou profissionalmente antes de sua condenação.

Goleiro Bruno: saiba tudo sobre o caso do assassinato de Eliza Samudio

O caso do assassinato de Eliza Samudio, realizado por Bruno Fernandes de Souza, que ficou popularmente conhecido apenas como "Goleiro Bruno", na época jogador do Flamengo, foi um dos maiores escândalos que já aconteceram no futebol brasileiro. O caso que extrapolou o campo do esporte ainda traz desdobramentos, mesmo tendo acontecido há quase 15 anos. O Lance! te conta tudo sobre o caso do Goleiro Bruno.

continua após a publicidade

Em junho de 2010, Eliza Samudio foi dada como desaparecida pela polícia. A modelo tinha ido viajar ao sítio do goleiro Bruno, em Esmeraldas, Minas Gerais, já que ainda tinha esperança de uma reconciliação. A atitude dela e do atleta também surpreendeu os advogados do processo de agressão, já que o homem realmente parecia buscar um acordo. Bruno relatou que Eliza foi embora do sítio por sua vontade, e que deixou o filho de ambos com um colega em comum. O menino foi achado na favela de Ribeirão das Neves.

Em 26 de junho, Bruno é visto pela polícia como suspeito no desaparecimento da modelo e em 6 de julho daquele ano, um adolescente de 17 anos foi preso em um apartamento de Bruno, que relatou que participou do sequestro de Eliza Samudio, além de ter dado diversas coronhadas na vítima. Além disso, também afirmou que ela teve seus braços amarrados e foi estrangulada por Marcos Aparecido dos Santos, um ex-policial, conhecido como Bola.

Em 7 de julho de 2010, a Justiça de Minas Gerais expediu um mandado de prisão para Bruno e mais sete pessoas. A Justiça do Rio de Janeiro também fez o mesmo para o ex-atleta e para Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, pelo sequestro e cárcere privado de Eliza em outubro de 2009, fazendo com que ambos se entregassem para a Polícia do estado do Rio de Janeiro.