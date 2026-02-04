Torcida do Palmeiras enlouquece com atuação de jogador do Botafogo: 'Não pode'

Uma forte 'dor de cotovelo' atingiu os torcedores do Palmeiras após o golaço que Danilo marcou, colocando o Botafogo a frente no placar contra o Grêmio. Com lindo passe de Montoro, Danilo bateu de voleio para empurrar a bola no fundo do gol. Foi o suficiente para que a torcida do Palmeiras enlouquecesse com a atuação do seu ex-jogador, porém ainda atual desejo para a temporada.

continua após a publicidade

Em ótima fase, Danilo foi o grande destaque da goleada do Botafogo por 4 a sobre o Cruzeiro, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Danilo marca de voleio em Grêmio x Botafogo

Cria das categorias de base do Palmeiras, Danilo estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de assinar com o Botafogo até julho de 2029.

continua após a publicidade

➡️ Os gols de Santos x São Paulo: Zé Rafael e Calleri marcam na Vila

➡️ Os gols de Flamengo x Internacional: Borré e Arrascaeta marcam no Maracanã

Torcedores do Verdão reagem

Nas redes sociais, a atuação de gala de Danilo com a camisa do Botafogo irritou parte da torcida do Palmeiras, que queria o Cria da Academia de volta ao clube que o revelou. Veja os comentários abaixo:

Cria do Palmeiras, Danilo agora defende as cores do Botafogo

Revelado pelo Palmeiras, Danilo foi vendido para o Nottingham Forest em janeiro de 2023 por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). No Verdão, levantou troféus de campeão paulista, brasileiro, da Copa do Brasil, duas vezes da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Pouco mais de dois anos depois, o volante, xodó do torcedor do Palmeiras, foi anunciado pelo Botafogo.

continua após a publicidade

Danilo comemora o gol na partida entre Gremio x Botafogo (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

🤑 Aposte nos jogos do Botafogo ou do Palmeiras! Clique aqui e saiba mais

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.