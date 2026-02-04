Torcida do Palmeiras enlouquece com atuação de jogador do Botafogo: 'Não pode'
Cria das categorias de base do Alviverde, o volante vive boa fase no Fogão
Uma forte 'dor de cotovelo' atingiu os torcedores do Palmeiras após o golaço que Danilo marcou, colocando o Botafogo a frente no placar contra o Grêmio. Com lindo passe de Montoro, Danilo bateu de voleio para empurrar a bola no fundo do gol. Foi o suficiente para que a torcida do Palmeiras enlouquecesse com a atuação do seu ex-jogador, porém ainda atual desejo para a temporada.
Em ótima fase, Danilo foi o grande destaque da goleada do Botafogo por 4 a sobre o Cruzeiro, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.
Danilo marca de voleio em Grêmio x Botafogo
Cria das categorias de base do Palmeiras, Danilo estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de assinar com o Botafogo até julho de 2029.
Torcedores do Verdão reagem
Nas redes sociais, a atuação de gala de Danilo com a camisa do Botafogo irritou parte da torcida do Palmeiras, que queria o Cria da Academia de volta ao clube que o revelou. Veja os comentários abaixo:
Cria do Palmeiras, Danilo agora defende as cores do Botafogo
Revelado pelo Palmeiras, Danilo foi vendido para o Nottingham Forest em janeiro de 2023 por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). No Verdão, levantou troféus de campeão paulista, brasileiro, da Copa do Brasil, duas vezes da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Pouco mais de dois anos depois, o volante, xodó do torcedor do Palmeiras, foi anunciado pelo Botafogo.
