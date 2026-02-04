Atitude da torcida do Flamengo com Paquetá viraliza: 'Meu Deus'

A torcida do Flamengo preparou uma recepção diferente para Lucas Paquetá, que retornou ao clube que o revelou. Nesta quarta-feira (4), o jogador volta ao Maracanã no duelo contra o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Para deixar o retorno do cria ainda mais especial, a torcida do Flamengo exibiu um belo mosaico em homenagem ao Paquetá na entrada dos jogadores em campo. Até aqui, o duelo está agitado, mas o placar segue em branco.

➡️Atitude de Endrick em jogo do Lyon chama atenção: 'Isso é bizarro'

➡️Torcida do Fluminense manda recado a Arias após proposta do Palmeiras

Nas redes sociais, a atitude da torcida do Flamengo para homenagear Lucas Paquetá foi o grande assunto do duelo até o momento. Veja o momento e a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Lucas Paquetá em Flamengo x Internacional no Maracanã (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja homenagem da Nação Rubro-Negra

Escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Internacional na noite desta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão. Após o vice-campeonato na Supercopa Rei, o treinador rubro-negro optou por escalar Lucas Paquetá no time titular. Esse será o reencontro do jogador com a torcida no Maracanã.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Lucas Paquetá, Cebolinha e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

Para o confronto no Maracanã com o Internacional, o Flamengo tem os seguintes desfalques: o meia Jorginho, expulso na última rodada, o zagueiro Danilo, fora por conta de uma questão particular, e Luiz Araújo, que sentiu dores musculares na coxa direita. Saúl, que se recupera de cirurgia, também não joga.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Flamengo ou no Internacional! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.