Veja golaço decisivo de Endrick pelo Lyon na Copa da França

Um golaço de Endrick em jogo do Lyon contra o Laval, nesta quarta-feira (4), pela Copa da França, chamou muita atenção nas redes sociais. Sob o comando do português Paulo Fonseca, o atacante começou o duelo como titular e fez um belíssimo gol. Confira abaixo:

O duelo terminou 2 a 0 para o clube do jovem atacante brasileiro. No segundo tempo da partida entre Lyon e Laval, Endrick driblou o marcador e fuzilou para marcar. O jogador tem sido o principal destaque da equipe desde que chegou do Real Madrid. Veja o golaço abaixo:

Endrick em ação pelo Lyon, na Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN/AFP)

Veja golaco de Endrick pelo Lyon

Tudo sobre o jogo

O confronto decisivo marcou mais uma oportunidade para o atacante brasileiro Endrick, destaque recente do Lyon. E o jogador aproveitou. Na reta final do jogo, deu uma bela caneta para desbloquear a defesa do Laval e garantir o resultado. No último lance, Afonso Moreira aproveitou falha do goleiro para fechar a conta.

Endrick vive um início impactante com a camisa do Lyon. Aos 19 anos, o atacante brasileiro soma gols e boas atuações desde que chegou ao clube, sendo decisivo no setor ofensivo e ganhando protagonismo rapidamente. A fase é tão positiva que o jogador já aparece entre os principais nomes sub-20 em eficiência no futebol europeu.

O Lyon atravessa um dos seus melhores momentos na temporada. A equipe comandada por Paulo Fonseca venceu nove dos últimos dez jogos disputados e mantém forte desempenho atuando em casa. Mesmo com alguns desfalques no elenco, o time demonstrou na solidez coletiva e manteve o bom momento ofensivo para chegar às quartas da Copa da França.

