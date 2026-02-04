Decisão de Daronco em Santos x São Paulo causa revolta: 'Parabéns'

Santos e São Paulo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (4), em jogo importante da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma decisão do árbitro Anderson Daronco revoltou muitos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Até aqui, o clássico está empatado por 1 a 1. No segundo tempo, Zé Rafael esticou muito a perna e acertou Enzo Días com uma solada no peito. Em campo, Anderson Daronco mostrou cartão amarelo, e o VAR não recomendou revisão em Santos x São Paulo.

➡️Decisão de Filipe Luís em Flamengo x Internacional choca: 'Sou contra'

➡️Atitude de Endrick em jogo do Lyon chama atenção: 'Isso é bizarro'

Nas redes sociais, muitos torcedores se revoltaram com a decisão do experiente árbitro. Veja o lance e a repercussão dos torcedores:

Santos x São Paulo pela 2ª rodada do Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Veja o lance polêmico em Santos x São Paulo

Escalação do Tricolor

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Santos nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O Tricolor enfrentou o Peixe no último final de semana, pelo Paulista, com uma vitória por 2 a 0 - gols de Luciano e Tapia. Vindo de um resultado positivo na estreia na competição nacional, Crespo tem priorizado o Brasileirão, o que também reflete na escalação.

O São Paulo chega escalado com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Tapia e Calleri.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no São Paulo ou no Santos! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.