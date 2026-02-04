Atitude de Endrick em jogo do Lyon chama atenção: 'Isso é bizarro'

Uma atitude de Endrick em jogo do Lyon contra o Laval, nesta quarta-feira (4), pela Copa da França, chamou muita atenção nas redes sociais. Sob o comando do português Paulo Fonseca, o atacante começou o duelo como titular.

Até aqui, as equipes vão empatando por 0 a 0 no Groupama Stadium, em Lyon, pelas oitavas de final da Copa da França 2025/26. No primeiro tempo, Endrick, jovem do Lyon, driblou o marcador e arrancou com a bola. O brasileiro sofreu a falta, caiu no chão, levantou e seguiu a jogada.

Nas redes sociais, a atitude de Endrick no Lyon chamou muita atenção dos torcedores, principalmente porque os brasileiros ficaram com fama de 'cai cai' no Velho Continente. Veja a jogada e a repercussão abaixo:

Veja jogada de Endrick no Lyon e repercussão

Tradução sobre o lance de Endrick no Lyon: A falta é flagrantemente óbvia, mas o fato de Endrick se levantar para cravar a bola de volta é esportivo, é lindo.

Todas as informações sobre o duelo

O confronto decisivo marca mais uma oportunidade para o atacante brasileiro Endrick, destaque recente do Lyon, em partida com transmissão ao vivo do SportyNet.

Endrick vive um início impactante com a camisa do Lyon. Aos 19 anos, o atacante brasileiro soma gols e boas atuações desde que chegou ao clube, sendo decisivo no setor ofensivo e ganhando protagonismo rapidamente. A fase é tão positiva que o jogador já aparece entre os principais nomes sub-20 em eficiência no futebol europeu.

O Lyon atravessa um dos seus melhores momentos na temporada. A equipe comandada por Paulo Fonseca venceu nove dos últimos dez jogos disputados e mantém forte desempenho atuando em casa. Mesmo com alguns desfalques no elenco, o time aposta na solidez coletiva e no bom momento ofensivo para confirmar o favoritismo e avançar às quartas de final.

Do outro lado, o Laval chega como azarão do confronto. A equipe da segunda divisão francesa venceu apenas duas das últimas cinco partidas e sabe que precisará de uma atuação praticamente perfeita para surpreender fora de casa.

