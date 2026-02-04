Torcedores do São Paulo apontam culpado por gol do Santos: 'Brincadeira'

Santos e São Paulo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (4), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Peixe vence o clássico por 1 a 0, e os torcedores do Tricolor Paulista criticaram um jogador no gol sofrido.

No final de um primeiro tempo morno entre Santos e São Paulo, o zagueiro Adonis Frías arriscou de muito longe, e Rafael espalmou a bola para o meio da área. No rebote, Zé Rafael aproveitou e mandou para o fundo do gol.

Nas redes sociais, o goleiro Rafael foi muito criticado pelo gol sofrido. Para muitos, o arqueiro falhou em espalmar a bola no pé do rival. Veja o gol de Santos x São Paulo e a repercussão da web:

Santos vai vencendo pela 2ª rodada do Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Veja o gol e a repercussão dos torcedores

Escalação do São Paulo para pegar o Santos

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Santos nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Vila Belmiro.

O Tricolor enfrentou o Peixe no último final de semana, pelo Paulista, com uma vitória por 2 a 0 - gols de Luciano e Tapia. Vindo de um resultado positivo na estreia na competição nacional, Crespo tem priorizado o Brasileirão, o que também reflete na escalação.

O São Paulo chega escalado com Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Tapia e Calleri.

