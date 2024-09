Jornalista fica ‘assutada’ com declaração de Estêvão sobre Neymar: ‘Ele é exemplo de quê?’

Estêvão durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/CBF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 20:04 • Rio de Janeiro

Durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira, o atacante de 17 anos do Palmeiras, Estêvão fez declarações revelando sua admiração por Neymar, ex-camisa 10 do Brasil. As aspas da joia alviverde chamaram atenção da jornalista do UOL, Milly Lacombe, que questionou o motivo da admiração de Estêvão por Neymar.

- Eu fiquei um pouco assustada com o que o Estevão disse na coletiva, que tem o Neymar como um exemplo. Ele é exemplo de que, gente? Exemplo de homem? De cidadão? De pai? Por que ele é um exemplo de pai?! Porque basta pagar pensão e postar duas ou três fotos brincando com a filha no Instagram que já considerado um excelente pai. Como jogador, o que ele ganhou? Dá para fazer uma lista de outros que ganharam mais que ele. Nem a tal da bola de ouro ele conseguiu ganhar... Quando eu vi o Estevão falando isso, fiquei assustada. O futuro é sombrio - exclamou a jornalista.

Relembre a fala de Estêvão

- Para ser bem sincero, cada dia que passa eu sou mais fã dele. Jogar no Brasil não é fácil, é muita pressão, críticas e torcida. Admiro a forma que ele lida com isso, o que é muito importante. Fico feliz por tê-lo como inspiração. É um cara que cresci vendo jogar na Seleção e espero um dia jogar com ele também - disse Estevão sobre Neymar, atacante do Al Hilal fora da convocação por lesão.

Estêvão é vice-artilheiro do Brasileirão, com oito gols, atrás apenas de Pedro, companheiro de Seleção cortado por conta de uma lesão grave no ligamento do joelho esquerdo. Contra o Equador, nesta sexta-feira (6), Estêvão pode fazer a estreia oficial com o uniforme da Seleção Brasileira principal.