Especialista analisa estilo de jogo de Memphis Depay, provável reforço do Corinthians

Memphis Depay, atacante próximo do Corinthians. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:07 • Rio de Janeiro

O Corinthians está muito próximo de acertar a contratação do atacante Memphis Depay, ex-Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester United. De acordo com o Lance!, o Corinthians ofereceu o maior salário do elenco ao atleta e a negociação se encontra em estágio avançado.

Com o iminente acerto, Tiago Herani, Cria Lab do Lance!, analisou o estilo de jogo e como o holandês pode auxiliar o Timão na temporada 2024. Confira!

Memphis Depay no Corinthians

Na nova proposta, o holandês chegaria com o maior salário do elenco alvinegro e um contrato de cerca de dois anos. Para a diretoria do Corinthians, o estafe do jogador não negar a primeira investida foi “bem visto” e está otimista na contratação do jogador de 30 anos.

O Timão precisa correr para fechar as negociações. O prazo de inscrição de atletas para a Copa do Brasil se encerra no próximo dia 9, na Sul-Americana no dia 13 e no Brasileirão dia 20.

Quando a Esportes da Sorte assinou com o clube, dentro dos R$ 309 milhões em três anos previstos no contrato, R$ 57 milhões seriam destinados para a contratação de um jogador técnico e midiático, aí entra a vinda de Depay. Porém, a empresa foi alvo da operação "Integration", da Polícia Civil de Pernambuco, por suposta lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

O Corinthians se manifestou sobre o caso e disse que acompanha o andamento da operação por meio da imprensa. No entanto, o Timão optou por não falar sobre a operação no momento:

– O clube está acompanhando pela imprensa o que está sendo noticiado e por enquanto não tem nada a falar.

Em um primeiro contato, Memphis não havia demonstrado vontade de atuar no futebol brasileiro, mas se animou após conversas com o Timão nos últimos dias. Os valores seriam de cerca de R$ 2,5 milhões em salários.