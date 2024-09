Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr. comenta comparações entre Neymar e Estêvão

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira (Foto Guilherme Moreira/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 05/09/2024 - 14:15 • Curitiba (PR)

Estêvão, atacante do Palmeiras, é uma das gratas surpresas entre os nomes convocados por Dorival Júnior para os compromissos diante de Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Vendido ao Chelsea por um pacote que pode chegar a 61,5 milhões de euros, o atacante vive fase fantástica no futebol brasileiro e já gera comparações com outros jovens astros que despontaram no país, como Neymar Jr.

+ Dorival Jr. lamenta perda de Pedro e cita momento da lesão: ‘Deu para perceber que era grave’

A ousadia para arriscar jogadas individuais é uma característica de Estêvão muito associada ao ex-jogador do Barcelona e do PSG, além da qualidade elevada para finalizar ao gol. Treinador da joia alviverde na Seleção Brasileira, Dorival se esqueiva de comparações: para ele, o jovem merece ser exaltado pelos próprios atributos.

-Não faço comparações entre dois atletas. Cada um deles tem as suas particularidades. O Neymar, para mim, é um jogador diferenciado. Vejo muitas qualidades no Estêvão, um garoto que tem que ser tratado com carinho. Que ele mantenha essa postura que ele vem apresentando, muito profissional, interessado, buscando correções, e é isso que vai fazer ele dar um salto de qualidade ainda melhor - afirmou Dorival Júnior.

Convocado para a Seleção Brasileira, Estêvão em ação pelo Palmeiras. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Estêvão é vice-artilheiro do Brasileirão, com oito gols, atrás apenas de Pedro, companheiro de Seleção cortado por conta de uma lesão grave no joelho esquerdo. Aos 17 anos, o atacante do Palmeiras está empatado com Vegetti, do Vasco, e Lucero, do Fortaleza. Por outro lado, o jogador é o maior garçom da competição, com sete passes para gol.

Um dos maiores destaques da competição em 2024, ele soma dez gols e oito assistências em 35 partidas na temporada. Contra o Equador, nesta sexta-feira (6), Estêvão pode fazer a estreia oficial com o uniforme da Seleção Brasileira principal.

+ Bruno Guimarães revela que Pedro seria titular pela Seleção Brasileira contra o Equador