Dono de patrocinadora que ajuda Corinthians a contratar Depay é preso em operação policial

Publicada em 06/09/2024 - 15:18 • Rio de Janeiro



O empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esporte da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, se entregou à Polícia de Pernambuco nesta quinta-feira (5). Ele foi um dos alvos da operação "Integration", a mesma que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra e investiga uma organização criminosa que opera um esquema de lavagem de dinheiro e um esquema de jogos ilegais.



A informação foi confirmada por meio de nota oficial do escritório de advocacia Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão, que representa o empresário. Segundo os advogados, Darwin chegou a delegacia pela manhã, prestou depoimento e se colocou à disposição das autoridades. Além disso, a defesa ainda informou que entrou com um pedido de habeas corpus, que segue sob análise do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).



"Todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esportes da Sorte foram sanadas, desmontrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais", afirmou o escritório na nota.



Patrocinador financia contratação de Depay



Parceira do Corinthians, a Esporte da Sorte vai investir R$ 57 milhões para auxiliar na contratação de Memphis Depay, atacante holandês de 30 anos livre no mercado desde o término do contrato com o Atlético de Madrid.



Ainda que haja temor por um bloqueio de contas, esse assunto não virou pauta no clube até o momento. Porcurada pelo Lance!, a diretoria alvinegra afirmou que, por enquanto, não tem nada a falar sobre o tema.



Presença da Esporte da Sorte no futebol



A Esporte da Sorte tem alguns acordos de patrocínio no futebol. A empresa é a principal parceira do Corinhtians desde julho de 2024, com contrato avaliado em R$ 75 milhões fixos por um período de três anos. O valor pode chegar a até R$ 90 milhões anuais com variáveis.

Além do acordo com o clube paulista, a casa de apostas também financia outros clubes, como ABC-RN, Palmeiras (feminino), Athlético-PR, Bahia, Ceará, Naútico, Santa Cruz e Grêmio.