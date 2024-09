Estêvão ficou com frio na barriga ao conhecer Vini Jr (Foto: Reprodução/CBF TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 13:55 • Curitiba (PR)

A convivência na Seleção Brasileira fez com que Estêvão pudesse conhecer seus ídolos. Um deles foi Vini Jr. Em entrevista coletiva, o atacante do Palmeiras contou que sentiu um frio na barriga ao encontrar com o jogador do Real Madrid.

Me encontrei com eles na hora do almoço e o cara que me deu mais nervosismo foi o Vini. Por tudo o que ele representa, pelo que faz no Real Madrid. Para mim, é o melhor do mundo hoje. Não só com ele, mas com todos. São caras que vejo jogando Champions, dá um friozinho na barriga, mas espero aprender bastante — revelou Estêvão

Outro ídolo de Estêvão é Neymar Jr. A cria do Palmeiras espera jogar com o atacante do Al Hilal, que está se recuperando de uma lesão.

- Para ser bem sincero, cada dia que passa eu sou mais fã dele. Jogar no Brasil não é fácil, é muita pressão, críticas e torcida. Admiro a forma que ele lida com isso, o que é muito importante. Fico feliz por tê-lo como inspiração. É um cara que cresci vendo jogar na Seleção e espero um dia jogar com ele também - completou o atacante.

Estêvão foi convocado pela primeira vez pelo técnico Dorival Jr (Foto: Reprodução/CBF TV)

O Brasil vai enfrentar o Equador nesta sexta-feira (6). A bola rola às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba.