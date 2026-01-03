Jornalista exalta homenagem de gigante europeu para jogador do Flamengo: 'Bonito'

Herói do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo, o zagueiro Danilo foi homenageado pela Juventus antes da partida contra o Lecce, neste sábado (3), pela 18ª rodada da Serie A. Ídolo da Velha Senhora, o ex-capitão da equipe italiana foi recebido com bastante festa no Allianz Stadium, em Turim. Após a homenagem, o jornalista Gian Oddi, da ESPN, se manifestou nas redes sociais.

Antes de acertar com o Flamengo, Danilo se tornou um dos grandes líderes da Juventus e foi capitão com diferentes treinadores durante sua passagem pelo clube. Ao todo, disputou 213 jogos, marcou nove gols e conquistou quatro títulos com a camisa da Velha Senhora: Campeonato Italiano de 2019/2020; Supercopa Italiana de 2020 e duas Copas da Itália de 2021/21 e 2023/24.

O defensor de 34 anos, que atuou por cinco temporadas no clube, foi ovacionado pela torcida em seu retorno a Turim. Durante a homenagem feita pela Juventus, Danilo aproveitou a oportunidade para discursar aos torcedores presentes no Allianz Stadium.

— Já faz mais de um ano que não visto a camisa da Juventus, mas ninguém pode tirá-la do meu coração. Eu queria voltar e agradecer a todos vocês, vocês são os que me mantiveram firme, que me incentivaram a superar os momentos difíceis — disse Danilo.

Para o jornalista Gian Oddi, a homenagem da Juventus para Danilo foi muito bonita e emocionante. Confira abaixo.

Danilo vem fazendo história pelo Flamengo

Texto por: Gabriel Bergone

Em janeiro de 2025, o zagueiro rescindiu seu contrato com a Juventus e acertou sua chegada ao Flamengo. Em sua primeira temporada na equipe rubro-negra, Danilo foi o herói do tetracampeonato da Libertadores contra o Palmeiras, e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids (EGI), na semifinal da Copa Intercontinental, ambos de cabeça.

Em seu primeiro ano no clube, Danilo conquistou a Supercopa, Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e a Challengers Cup.

