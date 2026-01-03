Flamengo e Palmeiras criam 'espanholização' no Brasil? Colunistas do L! respondem
Situação das equipes começou a ser comparada com Real Madrid e Barcelona
O sucesso de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos fez surgir um debate importante sobre o futuro do futebol brasileiro. Tradicionalmente equlibrado em termos financeiros e esportivos, o esporte mais popular do país viu os dois clubes se distanciarem dos demais dentro e fora de campo. A situação começou a ser comparada, inclusive, com a dominância de Real Madrid e Barcelona no futebol espanhol.
De 2016 a 2025, Palmeiras e Flamengo dominaram os títulos do Campeonato Brasileiro: o Verdão levou em 2016, 2018, 2022 e 2023, enquanto o Rubro-Negro levou em 2019, 2020 e 2025. Ou seja, nos últimos 10 campeonatos, a dupla levou sete edições.
Na Libertadores, competição mais importante da América do Sul, o domínio de Flamengo e Palmeiras fica ainda mais evidente. No mesmo recorte temporal, o Rubro-Negro venceu o torneio em 2019, 2022 e 2025, enquanto o Alviverde foi campeão em 2020 e 2021. Das últimas 10 finais de Libertadores, em cinco oportunidades um dos times da dupla esteve presente.
Fora dos gramados, os dois times também dispararam em relação aos demais concorrentes da América do Sul em termos de estrutura, receita e investimento. O sucesso fez com que muitos começassem a enxergar a tradicional competitividade do futebol brasileiro em status de ameaça. Por isso, o Lance! consultou três de seus colunistas em relação ao tema.
Veja opinião dos colunistas do Lance! sobre o domínio de Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro
Lúcio de Castro - "Acho que chamar o que acontece aqui de "espanholização" é exagerado. Aqui, diferente do que acontece na Espanha, chegam 5, 6 equipes nos diferentes torneios. Basta ver os últimos campeões de Libertadores. Que por si só já derrubam essa tese", opinou o colunista do Lance!
Eduardo Tironi - "Na verdade, isso já está acontecendo, mas muita gente se apega ao fato de que não apenas Flamengo e Palmeiras têm vencido campeonatos e que, portanto, não é espanholização. Talvez a nome nomenclatura não seja a ideal, mas impossivel contestar o fato de que nos ultimos sete anos pelos menos Flamengo e Palmeiras são muito dominantes no cenario nacional e da américa do sul. Todos os outros titulos conquistados foram exceção, tanto q nenhum dos outros campeoes conseguiu seguir vencendo nos anos seguintes. Para além disso, o faturamento destes dois clubes é muito superior ao de todos os outros. Apenas o acréscimo de receita do Flamengo em 2026 foi igual ao faturamento total do São Paulo, um gigante do futebol. Palmeiras e sobretudo o Flamengo estão descolados dos outros de uma forma q nunca houve na historia do futebol brasileiro", avaliou Tironi.
Gustavo Guffo - "Isso é impossível de acontecer, pelo menos no curto prazo. O conexto Barcelona e Real Madrid é muito diferente do que a gente tem aqui. São dois clubes que tem muito apoio da economia local, do governo. Imagina se a prefeitura de São Paulo apoiasse só o Palmeiras? Ou se a do Rio apoiasse só o Flamengo? Lá é assim. O governo de Madrid só dá dinheiro para o Real, e o de Barcelona ajuda só o Barcelona. Sem falar que lá são mais de 100 anos dando Barcelona e Real Madrid. No Brasil, é coisa de três, quatro anos de Flamengo e Palmeiras. Isso vai ser cíclico. Daqui a pouco, pegam uma direção ruim, que roubam dinheiro e caem. Tudo pode acontecer. Acho muito difícil que haja uma espanholização do futebol brasileiro", opinou Guffo.
