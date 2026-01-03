Flamengo e Palmeiras criam 'espanholização' no Brasil? Colunistas do L! respondem

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

O sucesso de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos fez surgir um debate importante sobre o futuro do futebol brasileiro. Tradicionalmente equlibrado em termos financeiros e esportivos, o esporte mais popular do país viu os dois clubes se distanciarem dos demais dentro e fora de campo. A situação começou a ser comparada, inclusive, com a dominância de Real Madrid e Barcelona no futebol espanhol.

continua após a publicidade

De 2016 a 2025, Palmeiras e Flamengo dominaram os títulos do Campeonato Brasileiro: o Verdão levou em 2016, 2018, 2022 e 2023, enquanto o Rubro-Negro levou em 2019, 2020 e 2025. Ou seja, nos últimos 10 campeonatos, a dupla levou sete edições.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na Libertadores, competição mais importante da América do Sul, o domínio de Flamengo e Palmeiras fica ainda mais evidente. No mesmo recorte temporal, o Rubro-Negro venceu o torneio em 2019, 2022 e 2025, enquanto o Alviverde foi campeão em 2020 e 2021. Das últimas 10 finais de Libertadores, em cinco oportunidades um dos times da dupla esteve presente.

continua após a publicidade

Fora dos gramados, os dois times também dispararam em relação aos demais concorrentes da América do Sul em termos de estrutura, receita e investimento. O sucesso fez com que muitos começassem a enxergar a tradicional competitividade do futebol brasileiro em status de ameaça. Por isso, o Lance! consultou três de seus colunistas em relação ao tema.

Veja opinião dos colunistas do Lance! sobre o domínio de Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro

Lúcio de Castro - "Acho que chamar o que acontece aqui de "espanholização" é exagerado. Aqui, diferente do que acontece na Espanha, chegam 5, 6 equipes nos diferentes torneios. Basta ver os últimos campeões de Libertadores. Que por si só já derrubam essa tese", opinou o colunista do Lance!

continua após a publicidade

Eduardo Tironi - "Na verdade, isso já está acontecendo, mas muita gente se apega ao fato de que não apenas Flamengo e Palmeiras têm vencido campeonatos e que, portanto, não é espanholização. Talvez a nome nomenclatura não seja a ideal, mas impossivel contestar o fato de que nos ultimos sete anos pelos menos Flamengo e Palmeiras são muito dominantes no cenario nacional e da américa do sul. Todos os outros titulos conquistados foram exceção, tanto q nenhum dos outros campeoes conseguiu seguir vencendo nos anos seguintes. Para além disso, o faturamento destes dois clubes é muito superior ao de todos os outros. Apenas o acréscimo de receita do Flamengo em 2026 foi igual ao faturamento total do São Paulo, um gigante do futebol. Palmeiras e sobretudo o Flamengo estão descolados dos outros de uma forma q nunca houve na historia do futebol brasileiro", avaliou Tironi.

➡️Brasileiros se revoltam com atitude de jogador do Chelsea com Estêvão: 'Não entendo'

Gustavo Guffo - "Isso é impossível de acontecer, pelo menos no curto prazo. O conexto Barcelona e Real Madrid é muito diferente do que a gente tem aqui. São dois clubes que tem muito apoio da economia local, do governo. Imagina se a prefeitura de São Paulo apoiasse só o Palmeiras? Ou se a do Rio apoiasse só o Flamengo? Lá é assim. O governo de Madrid só dá dinheiro para o Real, e o de Barcelona ajuda só o Barcelona. Sem falar que lá são mais de 100 anos dando Barcelona e Real Madrid. No Brasil, é coisa de três, quatro anos de Flamengo e Palmeiras. Isso vai ser cíclico. Daqui a pouco, pegam uma direção ruim, que roubam dinheiro e caem. Tudo pode acontecer. Acho muito difícil que haja uma espanholização do futebol brasileiro", opinou Guffo.