River Plate e Flamengo estão próximos de acertar a transferência do lateral-esquerdo Matías Viña para o clube argentino. A ideia é um empréstimo de 12 meses com obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos se o uruguaio disputar 50% ou mais dos jogos da temporada. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O jogador é apenas a terceira opção na lateral-esquerda rubro-negra, atrás de Alex Sandro e Ayrton Lucas. Por mais que o clube entenda que Viña poderia evoluir se retomasse a melhor forma física, com mais tempo de jogo, não esteve disposto a colocá-lo à frente dos concorrentes. A partir do desejo do atleta de atuar com mais frequência, viu com bons olhos uma saída na janela.

A negociação do uruguaio também reforça o planejamento do Flamengo para formação do elenco de 2026, buscando um plantel menos extenso, com duas opções de alto nível por posição.

Viña e Bruno Henrique sentados no banco de reservas em jogo da Libertadores (Foto: Matheus Sanches / MyPhoto Press / Gazeta Press)

Passagem de Viña pelo Flamengo foi prejudicada por lesão

Velho conhecido do futebol brasileiro, onde teve grande trajetória no Palmeiras, Viña chegou ao Flamengo com expectativas elevadas, até pelos oito milhões de euros (R$ 42,8 milhões na época) pagos à Roma por sua contratação. O uruguaio concorria com Ayrton Lucas quando sofreu lesão grave no joelho e, na mesma época, foi contratado o titular absoluto Alex Sandro. Quando retornou da contusão, ficou para trás dos concorrentes e não teve tempo de jogo para retomar o melhor nível.

Viña pelo Flamengo

32 jogos (1359 minutos ou 15 partidas completas)

1 gol (contra o Bolívar, pela Libertadores)

1 assistência (contra o Millonários, pela Libertadores)