Torcedores do Santos citam Flamengo em recado a Gabigol: 'Agora é a hora'

Agora é oficial! O Santos anunciou na manhã deste sábado a contratação do atacante Gabigol. O jogador retorna ao Peixe após temporada no Cruzeiro. Diante do cenário, alguns torcedores do Alvinegro aproveitaram o momento para mandar um recado ao jogador.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista dispara contra chegada de Gabigol ao Santos: 'Depois vão falar'

Parte da torcida lembrou o fato de Gabigol ter colecionado momentos polêmicos nos últimos anos, quando jogou contra o Santos. Revelado pelo clube, o atacante nunca deixou de comemorar gols contra o alvinegro por outros clubes, cenário que incomodava alguns torcedores.

No anúncio do retorno, parte da torcida fez um alerta para o atacante comemorar gols contra o Flamengo. O jogador ficou eternizado no clube carioca ao ser decisivo em dois títulos da Libertadores, de 2019 e 2022. Desde então, não comemorou gols contra o clube rubro-negro. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabigol retorna ao Santos

Revelado nas categorias de base do clube, o jogador retorna para sua terceira passagem pelo Alvinegro Praiano. A última vez em que vestiu a camisa santista foi há oito anos, quando atuou por uma temporada emprestado pela Inter de Milão.

O atacante chega por empréstimo até o final do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em R$ 2,5 milhões.

As tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

continua após a publicidade

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.