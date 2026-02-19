Flamengo sofre ataque hacker em rede social: 'Vasco maior do Rio'
Rubro-Negro estava em campo pela Recopa
Enquanto o time estava em campo pela Recopa Sul-Americana, o perfil do Flamengo no "X" sofreu um ataque hacker na noite desta quinta-feira (19). Após publicações exaltando rivais e outros clubes brasileiros, o Rubro-Negro confirmou o ataque na rede social.
Além das mensagens sobre os adversários, como Vasco e Cruzeiro, os invasores também publicaram links com propagandas em nome do Rubro-Negro. Diante disso, clube postou um aviso aos torcedores alertando sobre a invasão e orientando que não interajam com o conteúdo recente, sobretudo nos links com possíveis conteúdos nocivos.
— Estamos sofrendo ataques de hackers e, por segurança, pedimos que não cliquem em nenhum link ou mensagem recente até avisarmos que está tudo normal — escreveu o Rubro-Negro em aviso aos torcedores.
No X, os torcedores do Flamengo registraram as publicações, confira abaixo:
