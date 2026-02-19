Enquanto o time estava em campo pela Recopa Sul-Americana, o perfil do Flamengo no "X" sofreu um ataque hacker na noite desta quinta-feira (19). Após publicações exaltando rivais e outros clubes brasileiros, o Rubro-Negro confirmou o ataque na rede social.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Além das mensagens sobre os adversários, como Vasco e Cruzeiro, os invasores também publicaram links com propagandas em nome do Rubro-Negro. Diante disso, clube postou um aviso aos torcedores alertando sobre a invasão e orientando que não interajam com o conteúdo recente, sobretudo nos links com possíveis conteúdos nocivos.

— Estamos sofrendo ataques de hackers e, por segurança, pedimos que não cliquem em nenhum link ou mensagem recente até avisarmos que está tudo normal — escreveu o Rubro-Negro em aviso aos torcedores.

continua após a publicidade

No X, os torcedores do Flamengo registraram as publicações, confira abaixo:

Flamengo sofre ataque hacker durante jogo pela Recopa (Foto: Reprodução)

Leia mais notícias sobre o Flamengo

➡️ Rossi reencontra o Lanús em decisão do Flamengo na Recopa Sul-Americana

➡️ Argentina em greve: voos cancelados, protestos e impacto no jogo do Flamengo em Lanús

➡️ Da frustração em 2017 à nova chance: Paquetá mira primeiro título internacional pelo Flamengo



🍀 Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.