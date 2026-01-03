Jornalista sugere opções ao Flamengo caso negociação de Kaio Jorge fracasse
Rubro-Negro busca contratação do jogador do Cruzeiro
O acerto do Flamengo e Cruzeiro pela transferência de Kaio Jorge está distante de ser concretizado. O clube celeste ainda se posiciona contra a saída do jogador do atacante para o rival, negando, assim, as investidas. Diante do cenário, o jornalista Marcelo Bechler apontou outras opções para o clube carioca no mercado.
Olheiro Lance!: opções para o Flamengo se não conseguir Kaio Jorge
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o comunicador da TNT Sports apontou os atacantes Richarlison, Gabriel Jesus, Anderson Talisca e Icardi, como opções para o Flamengo no mercado. Ele destacou o poder financeiro do clube carioca para conseguir realizar as possíveis transferências.
— Se eu fosse o Flamengo, se não desse certo com Kaio Jorge, eu iria atrás de Richarlison ou Gabriel Jesus. 30 milhões de euros é quase o que o Arsenal investiu no Gabriel Jesus há muitos anos. O Richarlison também seria um bom investimento — iniciou o jornalista, antes de completar.
— E um plano muito B que eu acho que o Flamengo poderia consultar seria Anderson Talisca, do Fenerbahçe, ou Icardi, do Galatasaray. Não se surpreendam. O Flamengo tem 2 bilhões de reais e ele vai achar um bom atacante. Nem sempre ele vai conseguir o plano A, porque depende também pra onde os jogadores querem ir, mas com esse dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa muito boa ele vai acabar pescando. E no final das contas as pessoas vão acabar ficando surpresas e eu não entendo o motivo da surpresa, porque tem muito dinheiro envolvido — concluiu.
Flamengo na busca por Kaio Jorge
Tudo indica que será difícil o Flamengo contratar o atacante Kaio Jorge, uma vez que a pedida de 50 milhões de euros do Cruzeiro está bem distante dos € 24 milhões + Everton Cebolinha propostos pelo Rubro-Negro. No entanto, a diretoria ainda pretende conseguir um substituto à altura de Pedro para o comando de ataque nesta janela de transferências.
