Atlético de Madrid terá bônus milionário por venda de Samuel Lino ao Flamengo

Jogador foi a contratação mais cara da história do Flamengo

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
17:37
Samuel Lino celebrando gol. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraSamuel Lino foi a contratação mais cara da história do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
A venda de Samuel Lino ao Flamengo continua rendendo cifras milionárias ao Atlético de Madrid. Para além do valor da transferência em si, existem bonificações contratuais por metas atingidas que foram cumpridas na temporada vitoriosa do Rubro-Negro. A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande.

Samuel Lino foi vendido ao Flamengo por 22 milhões de euros, se tornando a contratação mais cara da história do clube. O contrato prevê o pagamento de um bônus ao Atlético de Madrid por títulos conquistados. A equipe espanhola recebeu 500 mil euros (R$3,2 milhões) pelo Brasileirão e 750 mil euros (R$4,8 milhões) pela Libertadores — todas as conversões são com base na cotação atual. Caso vença a Copa do Brasil, o bônus é o mesmo do Campeonato Brasileiro.

Requisitos para pagamento do bônus

  • O limite do bônus é de 3 milhões de euros
  • O jogador precisa atuar em 60% dos jogos da competição
  • De acordo com o contrato, em 2025, Samuel Lino deveria atuar em 60% das partidas que restavam dos campeonatos após a chegada do atleta, o que foi cumprido tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.
Samuel Lino - Flamengo
Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo (Foto: Guilherme Dionizio/Gazeta Press)

Contratação mais cara do Flamengo

Lino chegou ao Flamengo em uma janela de transferências bastante movimentada do time carioca, que ainda trouxe nomes como Jorginho, Carrascal, Saúl e Emerson Royal. No entanto, a contratação do camisa 16 contou com mais pompa por ter sido o maior investimento do clube na história. Com isso, havia grande expectativa em cima do desempenho do atacante.

Após um grande início, o jogador passou por um momento de instabilidade e chegou a sofrer com reclamações por parte da torcida. Porém, Samuel Lino foi o responsável pelo gol que sacramentou o título do Brasileirão do Flamengo, contra o Ceará no Maracanã.

Em 2025, Samuel Lino fez 32 jogos com o Flamengo, anotou quatro gols e deu cinco assistências.

