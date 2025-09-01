Jornalista elogia decisão de presidente do Flamengo: ‘Você não vende’

O jornalista Vitor Sergio Rodrigues, da "TNT Sports", elogiou os dois últimos presidentes do Flamengo por, no seu entendimento, terem bancado a permanência do atacante Pedro. De acordo com o comunicador, Rodolfo Landim evitou a venda do ex-Fluminense em 2022. Já neste ano, a responsabilidade para a continuidade do astro foi de Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

- Landim impediu a negociação do Pedro em 2022. Bap impediu a negociação do Pedro em 2025. São duas pessoas que eu não convidaria para frequentar a minha casa. Mas os dois conhecem um pouco de futebol. Se você tem o Pedro no seu time no Brasil, você não vende o Pedro - escreveu VSR em seu perfil na rede social "X".

Pedro volta a ter prestígio no Flamengo

Pedro vive momento de calmaria após ano conturbado. Depois de se recuperar de lesão grave, a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o atacante alternou entre o banco de reservas e o time titular. No entanto, perdeu espaço durante o Mundial de Clubes, do qual o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique.

Logo depois da queda rubro-negra, o jornalista Mauro Cezar vazou conversa no qual membro do departamento de futebol do Flamengo supostamente alegou que estava disposto a negociar Pedro. Segundo o "Ge", porém, o presidente Bap afirmou que "nunca foi consultado" sobre a possível venda, reiterou o desejo de contar com o Rei da América de 2022 e classificou a situação como "um excesso de exposição desnecessária".

A situação, contudo, esquentou mais. Em entrevista coletiva após deixar Pedro fora da lista de relacionados na primeira partida pós-Mundial, o técnico rubro-negro Filipe Luís detonou o desempenho do atacante nos treinamentos. Ao longo do tempo, a relação entre os dois enfim normalizou. O artilheiro deu a resposta, voltou a ser utilizado e soma boas exibições, como os três gols na goleada por 8 a 0 contra o Vitória e a bela assistência no empate por 1 a 1 com o Grêmio desse domingo (31). Foi o passe, inclusive, que motivou o elogio do jornalista VSR nas redes sociais.

