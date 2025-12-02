Arbitragem vira assunto em Vasco x Mirassol: 'Jogo não anda'

O árbitro Paulo César Zanovelli virou assunto entre os torcedores durante a partida entre Vasco x Mirassol, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo os internautas, o juiz parou o jogo em diversas oportunidades e acabou atrapalhando o desempenho das equipes durante a primeira etapa.

Nos primeiros 45 minutos, o árbitro marcou 19 faltas e acabou parando o jogo em outras oportunidades. As decisões, no entanto, geraram muita revolta entre os torcedores. Na visão de um dos internautas, o juiz está marcando qualquer coisa. Confira abaixo.

Já classificado para a Libertadores, o Mirassol vai derrotando o Vasco, com um gol de Renato Marques, e segue no G4 do Brasileirão. O resultado parcial mantém o Vasco na 11ª colocação, com 45 pontos somados.

Jogadores do Mirassol reclamam com o árbitro na partida contra o Vasco (Foto: Matheus Sanches/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Como foi Vasco x Mirassol

Texto por: Pedro Cobalea

Com o gramado um pouco pesado devido à forte chuva horas antes do início da partida, o jogo ficou mais lento, com mais tempo para as equipes pensarem as ações. As primeiras ações foram equilibradas, com o Mirassol surpreendendo em transição pelo meio e o Vasco chegando na qualidade de Rayan e Andrés Gómez.

Foi um primeiro tempo de poucas chances claras criadas no terço final. O time comandado por Fernando Diniz buscou pressão na saída do paulistas, mas pouco conseguiu furar o bloqueio montado por Rafael Guanaes, que, do outro lado, respondia com toques curtos buscando evolução.

O Vasco cresceu no retorno do intervalo e levou perigo em chegadas com Rayan e Paulo Henrique, ambas pela direita. No entanto, Lucas Piton sofreu lesão no joelho esquerdo aos 18 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído. Justamente pela esquerda, com Puma Rodríguez improvisado, o Mirassol subiu em contra-ataque com toques rápidos e Carlos Eduardo deixou Renato Marques livre na área para finalizar no cantinho de Léo Jardim e abrir o placar em São Januário aos 24.

Depois do gol sofrido, o Cruz-Maltino tomou conta do jogo. Coutinho passou a ter mais a bola para distribuição, e as entradas de David e Tchê Tchê deram mais dinâmica. David, aliás, foi quem levou mais perigo em finalização que passou raspando a trave esquerda de Walter, já depois dos 40 minutos. Mas valeu a máxima novamente: "Quem não faz, leva".

Aos 46, o Mirassol "fechou o caixão" do Vasco na Colina. Transição rápida pelo corredor central, Cristian para Carlos Eduardo nas costas de Robert Renan. O atacante saiu cara a cara com Jardim, driblou e tocou para o fundo da rede, classificando o time de São Paulo para a fase de grupos da Libertadores de 2026.