Vidente crava resultados de Juventude x Santos e São Paulo x Internacional
Confrontos são cruciais na disputa contra o rebaixamento
Santos e Internacional entram em campo, nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes enfrentam respectivamente o Juventude e o São Paulo, em confrontos cruciais na disputa contra o rebaixamento. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no "Youtube", previu vitórias do Peixe e do Tricolor paulista.
Durante as análises do confronto, o tarólogo destacou que o Santos pode ter dificuldades para conquistar a vitória sobre o Juventude. Contudo, mudanças ao longo do jogo e a garra pelo resultado favorável do Peixe devem prevalecer durante a segunda etapa. O confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi.
Por outro lado, Luiz Filho apontou para um confronto muito difícil para o Internacional. Tendo que atuar fora de casa, a previsão do vidente para a partida foi de domínio do São Paulo e Abel Braga com muitas dificuldades de gerir a equipe do Colorado. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Morumbis.
Com os resultados previstos, o Internacional permanecerá na zona de rebaixamento após o fim da 37ª rodada do Brasileirão. Contudo, o Santos abriria três pontos de vantagem. Ambas as equipes se encontram com 41 pontos neste momento.
Santos e Internacional na briga contra o rebaixamento
O Internacional é o primeiro clube da zona de rebaixamento. A equipe Colorada soma 41 pontos, até o momento, podendo alcançar a marca de 47 pontos até o final do Brasileirão. Sendo assim, todos os clubes que ainda se encontram com 46 pontos, correm risco de rebaixamento.
A lista começa por Corinthians e Grêmio, que atualmente ocupam a 9ª e a 10ª colocação, com a nota de corte. Um empate na 37ª rodada já afasta qualquer perigo para as equipes.
Vasco, Bragantino e Atlético-MG somam 45 pontos. O Ceará tem 43 pontos, seguido por Vitória com 42. Santos e Internacional somam 41, o Peixe permanece na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento por conta do melhor saldo de gol.
