Galvão aponta responsável de tropeço do Flamengo contra o Grêmio

O Flamengo empatou com o Grêmio em 1 a 1, neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o jornalista Galvão Bueno se manifestou sobre o resultado da equipe de Filipe Luís e apontou o principal culpado pelo tropeço.

Através de uma postagem nas redes sociais, o narrador elogiou a atuação do goleiro Tiago Volpi. O arqueiro do Grêmio realizou, ao todo, quatro defesas ao longo do confronto, o que impossibilitou o Flamengo de marcar mais vezes.

Determinada atuação foi eleita por Galvão Bueno como o principal destaque da partida. Para o comunciador, o goleiro foi o principal responsável pelo empate entre as equipes, deste domingo (31), no Maracanã.

- Flamengo jogou bem!!Criou muitas oportunidades, mas só fez um gol. O goleiro Volpi foi o nome do jogo!! Defesas milagrosas e bateu o pênalti que foi claro e fez o gol do empate!! 1 a 1!! Vai dormir líder, mas perdeu dois pontos de vantagem!! O Grêmio fez valer a fama de Imortal!! - publicou o narrador.

Como foi Flamengo x Grêmio?

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana. O Rubro-Negro encara o Juventude, enquanto o Imortal recebe o Mirassol.