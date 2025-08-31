menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

FLA
Escudo do Flamengo - Onde Assistir
1
1
Gremio-escudo-onde-assistir
GRÊ
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Melhores momentos: Flamengo abre o placar, mas Grêmio garante empate no Maracanã

Gol tricolor, já na reta final da partida, foi marcado pelo goleiro Tiago Volpi

Arrascaeta em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraArrascaeta em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
17:55
Atualizado há 7 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Grêmio empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Arrascaeta abriu o placar para o time da casa. Já na reta final da partida, o goleiro Tiago Volpi, de pênalti, deixou tudo igual. Ambos os gols foram no segundo tempo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Torcida do Flamengo faz festa no Maracanã em estreia de patrocinadora na camisa

Com o resultado em casa, o Flamengo, na liderança da competição, ficou com 47 pontos. Caso o Palmeiras vença o Corinthians na noite deste domingo, a diferença pode cair para dois pontos. O Grêmio, na parte intermediária da tabela, tem 25.

Como foi o jogo entre Flamengo e Grêmio

O Flamengo controlou a partida por quase todo o primeiro tempo. Com o apoio dos rubro-negros, que fizeram muito barulho no Maracanã, a equipe de Filipe Luís tentou envolver o Grêmio com intensidade e velocidade na troca de passes. O time gaúcho, no entanto, demonstrou uma das grandes virtudes do seu treinador (Mano Menezes): a compactação defensiva. Afinal, o Imortal se fechou no campo de defesa, dificultando as ações flamenguistas.

continua após a publicidade

As melhores chances da primeira etapa foram do Flamengo, ambas com Pedro. Aos 40 minutos, o camisa 9, que no último jogo balançou a rede três vezes, obrigou Volpi a fazer grande defesa. No lance seguinte, a zaga adversária tirou uma finalização do atacante em cima da linha.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

continua após a publicidade
Comemoração de Arrascaeta com a camisa do Flamengo contra o Grêmio (Foto: Divulgação/Flamengo)

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Data-Fifa

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana. O Rubro-Negro encara o Juventude, enquanto o Imortal recebe o Mirassol.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Arrascaeta, 8'/1°T (1-0), Volpi, 40'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Léo Ortiz (FLA); Kannemann e Dodi (GRÊ)
💸 Renda: R$ 4.995.950,00
🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 69.447

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís):
Rossi, Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz (Evertton Araújo), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (André Henrique), Cuéllar e Edenílson (Pavón); Cristian Olivera (Aravena), Braithwaite (Cristaldo) e Carlos Vinícius (Wagner Leonado).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias