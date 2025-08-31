André Rizek elogia titular do Flamengo em empate com o Grêmio: ‘Importante’

O Flamengo empatou com o Grêmio em 1 a 1, neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jornalista André Rizek elogiou a partida do volante De La Cruz, que voltou a ser titular do time de Filipe Luís após três meses e meio.

Durante os últimos meses, o uruguaio esteve se recuperando de lesão. Em campo, contra o Grêmio, o camisa 18 teve uma boa participação em campo. Foram ao todo, 77 minutos jogados, onde somou três chutes no gol e quatro bolas roubadas. O jornalista André Rizek repercutiu a partida do jogador, e não poupou elogios ao Atleta.

- Bom jogo do De La Cruz, hein? Principalmente no primeiro tempo. Não era titular havia três meses e meio. Muito importante para ele o que jogou hoje - publicou o jornalista.

Flamengo toma empate do Grêmio no fim

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana. O Rubro-Negro encara o Juventude, enquanto o Imortal recebe o Mirassol.