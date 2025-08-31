Hoje, ele é uma das maiores referências do Maracanã, mas um dia foi apenas um garoto sonhando na arquibancada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante Pedro relembrou sua estreia no estádio ainda criança, por volta de 2006. O camisa 9 do Flamengo fez uma viagem no tempo e falou sobre a realização do "sonho de moleque" e sua forte conexão com a Nação Rubro-Negra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

'O privilégio de realizar meu sonho de moleque'

Ao ser questionado sobre a primeira vez que jogou no estádio, quando tinha cerca de 10 anos, Pedro recordou com carinho da sensação única.

— Lembro do dia e guardo com muito carinho. Foi a primeira vez que pude ter o privilégio de realizar meu sonho de moleque. Estar nas arquibancadas torcendo pelo Flamengo era natural. Lembro de olhar pro campo e sempre me imaginar jogando no mesmo lugar que os meus ídolos jogavam. Foi um dia muito especial para mim.

Pedro em sua estreia no Maracanã ainda criança. (Foto: Reprodução)

O artilheiro fez uma bela reflexão sobre como sua relação com o Maracanã e a torcida do Flamengo evoluiu de um torcedor para um protagonista.

continua após a publicidade

— Passa um filme, sem dúvida. Lembro de tudo que fiz pra chegar até aqui, de cada vez que estive na arquibancada torcendo e sonhando em representar o Flamengo. Poder viver esse privilégio de jogar com a Nação ao lado, no Maracanã, é um presente para o Pedro criança e torcedor de arquibancada — disse, antes de finalizar com uma frase marcante:

— Brinco que a minha casa e a roupa continuam iguais. O que mudou foi o lugar da casa que estou. Antes estava na arquibancada de vermelho e preto. Agora tenho o orgulho de vestir rubro-negro dentro de campo.

continua após a publicidade

O artilheiro do 'Novo Maracanã'

A relação de Pedro com o Maracanã se traduz em números impressionantes. O camisa 9 é o maior artilheiro do estádio desde a sua reforma para a Copa do Mundo de 2014, com 102 gols anotados (91 pelo Flamengo e 11 pelo Fluminense), o que o coloca entre os oito maiores da história geral. O aproveitamento do jogador também impressiona: em 190 jogos, foram 131 vitórias, 30 empates e apenas 29 derrotas, quase 74%. No "Templo Sagrado", ele já levantou troféus do Campeonato Carioca, da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.