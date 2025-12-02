menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Com muita emoção, IA crava o vencedor do duelo decisivo entre Juventude x Santos

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
19:29
Capitães de Santos e Juventude no 1º turno do Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Lutando para se afastar da zona da degola, o Santos encara o já rebaixado Juventude em um duelo decisivo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho neste confronto, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X' para cravar o resultado da partida.

IA crava o resultado de Juventude x Santos

A vitória contra o Sport, na última rodada, garantiu um respiro ao Santos, que segue com a mesma pontuação da primeira equipe estacionada na zona de rebaixamento. Restando apenas duas rodadas para o término do Brasileirão, a equipe busca um resultado positivo contra o Juventude, que já confirmou a queda para a Série B.

Primeiro tempo

Precisando do resultado positivo, a IA apostou que o Santos vai lançar ao ataque desde os primeiros minutos. A primeira oportunidade aparece aos 12 minutos, com o astro Neymar, que limpa a marcação e coloca Guilherme na cara do gol. Sem muitos problemas, o camisa 11 toca na saída do goleiro Jandrei e abre o placar para o Peixe

12' - Gol do Santos!

No entanto, o Juventude não pretende deixar barato para o adversário. Em uma rápida escapada ao ataque, Nenê recebeu com liberdade e acionou Gabriel Taliari, que passou no meio de dois marcadores e bateu firme para empatar a partida.

30' - Gol do Juventude!

Segundo tempo

No retorno do intervalo, o Santos seguiu pressionando para construir a vitória. No entanto, a primeira oportunidade clara é dos donos da casa, novamente com Taliari. Após bonita jogada de Marcelo Hermes, o lateral acionou o atacante Jaconero, que arriscou a finalização, mas parou na defesa de Gabriel Brazão.

Sem muitas oportunidades claras, o Santos conseguiu encaixar uma bonita jogada com Zé Rafael e Neymar, atuando pelo meio. Após receber o volante santista, o camisa 10 levantou a cabeça, tentou o drible e sofreu a falta. Na cobrança, o craque colocou na gaveta e fechou o placar para o Peixe.

35' - Gol do Santos!

Jogadores de Santos e Juventude em ação pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
