Com muita emoção, IA crava o vencedor do duelo decisivo entre Juventude x Santos
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3)
Lutando para se afastar da zona da degola, o Santos encara o já rebaixado Juventude em um duelo decisivo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho neste confronto, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X' para cravar o resultado da partida.
IA crava o resultado de Juventude x Santos
A vitória contra o Sport, na última rodada, garantiu um respiro ao Santos, que segue com a mesma pontuação da primeira equipe estacionada na zona de rebaixamento. Restando apenas duas rodadas para o término do Brasileirão, a equipe busca um resultado positivo contra o Juventude, que já confirmou a queda para a Série B.
Primeiro tempo
Precisando do resultado positivo, a IA apostou que o Santos vai lançar ao ataque desde os primeiros minutos. A primeira oportunidade aparece aos 12 minutos, com o astro Neymar, que limpa a marcação e coloca Guilherme na cara do gol. Sem muitos problemas, o camisa 11 toca na saída do goleiro Jandrei e abre o placar para o Peixe
12' - Gol do Santos!
No entanto, o Juventude não pretende deixar barato para o adversário. Em uma rápida escapada ao ataque, Nenê recebeu com liberdade e acionou Gabriel Taliari, que passou no meio de dois marcadores e bateu firme para empatar a partida.
30' - Gol do Juventude!
Segundo tempo
No retorno do intervalo, o Santos seguiu pressionando para construir a vitória. No entanto, a primeira oportunidade clara é dos donos da casa, novamente com Taliari. Após bonita jogada de Marcelo Hermes, o lateral acionou o atacante Jaconero, que arriscou a finalização, mas parou na defesa de Gabriel Brazão.
Sem muitas oportunidades claras, o Santos conseguiu encaixar uma bonita jogada com Zé Rafael e Neymar, atuando pelo meio. Após receber o volante santista, o camisa 10 levantou a cabeça, tentou o drible e sofreu a falta. Na cobrança, o craque colocou na gaveta e fechou o placar para o Peixe.
35' - Gol do Santos!
