Jornalista crava erro de arbitragem em Flamengo x Grêmio: ‘Não sabe as regras’

Em jogo cheio de polêmicas envolvendo a arbitragem, o Flamengo ficou no empate com o Grêmio, em 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Thiago Asmar, conhecido como “Pilhado”, detonou a atuação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli neste domingo (31).

Durante a programação da rádio "Jovem Pan", o comunicador usou palavras duras para avaliar o desempenho da arbitragem no Maracanã. Segundo ele, o pênalti que gerou o gol de empate do Tricolor foi inventado. Além disso, “Pilhado” disparou que os árbitros não sabem as regras do futebol.

- Paulo Cesar Zanovelli, de Minas Gerais, um árbitro horroroso, e que mais uma vez é destaque negativo no futebol brasileiro. O pênalti que esse senhor inventou no Maracanã, com mais de 65 mil pessoas, que fez o Grêmio empatar com o Flamengo sem ter criado uma chance de gol, é inacreditável. Ele inventou um pênalti no Maracanã - disse, antes de completar.

- Os árbitros Fifa não sabem a regra do futebol. Tive a mesma opinião nos jogos, Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense, pela Copa do Brasil, e não foram marcados os pênaltis. Cadê o critério dessa arbitragem fajuta? Eu só pergunto isso, porque se o VAR chamou no jogo do Fluminense e o árbitro voltou atrás no pênalti, não pode ser marcado o do jogo de hoje. O Grêmio empatou o jogo com o Flamengo sem criar uma chance sequer, por causa de Paulo Cesar Zanovelli, e o pior de tudo, esse cara não vai ser punido e vai apitar na próxima rodada. Eu vou ensinar a regra para ele - finalizou Thiago Asmar.

Com o resultado, o Mengão segue na liderança isolada do Brasileirão, com 47 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro. Já o Tricolor estacionou na 12ª posição, com 25 pontos somados.

O que vem por aí para Flamengo e Grêmio?

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data Fifa de setembro. As equipes só voltam a campo daqui a duas semanas, no próximo dia 14 de setembro, os comandados de Filipe Luís visitam o Juventude, às 16h (de Brasília). Já o Imortal recebe o Mirassol, também às 16h, de sábado (13).