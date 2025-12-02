Jogador do Flamengo vive romance com Nicole Bahls, diz site

A modelo e apresentadora Nicole Bahls, de 40 anos, iniciou um relacionamento com o jogador Samuel Lino, de 25 anos, que atua pelo Flamengo. Conforme divulgou o site "Quem", o envolvimento entre os dois começou há aproximadamente um mês. O affair veio à tona quando a ex-participante da "Dança dos Famosos 2025" esteve presente em uma das comemorações do tetracampeonato da Libertadores.

O affair entre Nicole e o atleta rubro-negro ainda está em fase inicial. Eles já se conheciam antes mesmo da conquista do título continental pelo Flamengo, ocorrida no sábado (29). A aproximação romântica aconteceu cerca de quatro semanas atrás. Até o momento, não existe uma definição formal sobre o status do relacionamento entre a apresentadora e o jogador.

Nicole foi vista entre os convidados da celebração realizada no domingo (30), um dia após o Flamengo conquistar seu quarto título da competição sul-americana. Para pessoas próximas, a modelo tem compartilhado informações sobre o novo relacionamento. Em conversas com amigos, Nicole revelou que ela e Samuel estão se "conhecendo melhor".

Os encontros do casal têm ocorrido principalmente no Rio de Janeiro, cidade onde o atacante atua profissionalmente pelo clube rubro-negro. A diferença de idade entre Nicole, que completou 40 anos em 2025, e Samuel Lino, de 25 anos, é de 15 anos.

A assessoria de Nicole, quando contatada, optou por não comentar sobre a vida pessoal da artista. Este é o primeiro relacionamento público da apresentadora desde o término de seu noivado com o empresário Marcelo Viana, ocorrido em fevereiro deste ano, após quase quatro anos de um relacionamento que teve separações e reconciliações.

Flamengo campeão da Libertadores

Em campo, a decisão da Libertadores de 2025 foi marcada pela disputa física. Com poucas chances de gols para ambos os lados, a equipe de Filipe Luís se tornou campeã pela vitória de 1 a 0, com gol de Danilo. O zagueiro balançou as redes aos 67 minutos, ao subir mais alto que a defesa alviverde em uma cobrança de escanteio.

Com a conquista, o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores. As conquistas passadas aconteceram em 1981, 2019 e 2022. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos seguem com três títulos do principal torneio da América do Sul.