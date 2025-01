Jornalista elogia anúncio de Gabigol no Cruzeiro: ‘Coisa linda’

O atacante Gabigol encerrou as especulações referente ao próprio futuro e anunciou na madrugada desta quarta-feira (1) a chegada ao Cruzeiro. A notícia foi comemorada pelos torcedores do Cabuloso e elogiada pelo jornalista André Hernan, do UOL Esportes.

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador classificou a divulgação da notícia como "linda". Gabigol esperou o fim do dia 31 de dezembro, data que marcou o fim do vínculo contratual com o Flamengo para oficializar a ida para o clube mineiro.

Além disso, André Hernan ainda chamou atenção para um ponto especial no vídeo de anúncio. Ele destacou o fato da música de fundo do vídeo que divulgou a informação ser "Clube da esquina Nº 2", de Milton Nascimento. O cantor é torcedor declarado do Cabuloso.

Gabigol escolheu o Cruzeiro

O atacante chega ao clube mineiro após meses de especulações sobre o futuro. Desde o anúncio de que não seguiria mais pelo Flamengo, que aconteceu após a conquista da Copa do Brasil de 2024, o atleta foi apontado como alvo de diversos clubes.

Palmeiras e Santos foram outros dois clubes que demonstraram interesse oficial na contratação do jogador. O clube alvinegro chegou a oferecer uma proposta ao atleta, mas recebeu "não" como resposta. Gabigol vai usar a camisa 9 do Cruzeiro.

