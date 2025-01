Cruzeiro inicia venda de ingressos para apresentação de Gabigol

A grande contratação do Cruzeiro para 2025, Gabigol, será apresentada neste sábado (4), no Mineirão, às 12h. O Cabuloso iniciou as vendas dos ingressos nesta quarta-feira (1º). O clube comercializa os bilhetes no valor de R$ 10.

Por meio da assessoria de imprensa, o Cruzeiro informou que "o setor Vermelho Superior está liberado para aquisição de ingressos".

Confira todas as informações da apresentação de Gabigol no Cruzeiro:

"Para o evento celeste no Mineirão, o clube comercializará ingressos ao preço simbólico de R$ 10. A venda de ingressos para a apresentação de Gabigol inicia-se nesta quarta-feira, a partir das 9h, no app Cruzeiro Nação Azul ou no site ingresso.cruzeiro.com.br.

Inicialmente, serão abertos os setores Amarelo (inferior e superior) e Vermelho (inferior). Conforme a demanda de vendas, o clube poderá abrir mais setores do Mineirão para a apresentação oficial.

Confira abaixo todo o detalhamento de vendas e não fique de fora deste momento especial.

EVENTO: Apresentação do atacante Gabriel Barbosa

DATA: 04/01/2024

HORÁRIO: 12h

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

ABERTURA DOS PORTÕES: 10h30 (1 hora e meia antes do evento)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O ingresso para a apresentação de Gabigol poderá ser adquirido através do app Cruzeiro Nação Azul ou site ingresso.cruzeiro.com.br.

O preço único para sócios ou não sócios é de R$ 10. Os sócios 5 Estrelas poderão adquirir até 5 (cinco) ingressos por CPF.

● É proibida a impressão do CÓDIGO DE BARRA em papel. O CÓDIGO DE BARRA deve estar no celular.

● Caso o CÓDIGO DE BARRA apresente algum erro, é necessário que o torcedor procure o atendimento que estará disponibilizado nos portões de acesso.

● O CÓDIGO DE BARRA dentro do app Cruzeiro Nação Azul estará disponível 7 horas antes do início da partida, mas é possível já visualizar o ingresso logo após a conclusão da compra.

● Lembre-se de levar seu celular carregado para não ter maiores dificuldades de acessar seu ingresso.

● Telefones com tela quebrada e/ou danificada não são reconhecidos pelo leitor de ingresso.

● Neste evento específico, não haverá prioridade de vendas por categoria de sócios.

● Chegue cedo, evite filas.

● É obrigatório que todas as crianças também estejam com o respectivo ingresso para acesso ao estádio (independentemente da idade).

●Atendimento exclusivo ao Sócio 5 Estrelas: (31) 40002161 - Ligações e WhatsApp (segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h).

JANELA DE VENDAS

Vendas pelo app Cruzeiro Nação Azul

e site: ingresso.cruzeiro.com.br

Abertura às 9h de quarta-feira (01/01)

Todos os planos de sócio e torcedores não sócios.

VALOR DOS INGRESSOS

SETOR AMARELO (Superior e Inferior)

Preço único: R$ 10,00

SETOR VERMELHO (Inferior)

Preço único: R$ 10,00

Portões disponíveis no evento:

Amarelo Inferior

Amarelo Superior

Vermelho Inferior"

