Após muitas especulações, desde a confirmação de Gabigol sobre sua saída do Flamengo, o atacante foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro na madrugada desta quarta-feira (1). A notícia chegou como presente adiantado para a torcida da Raposa, que celebrou nas redes sociais a contratação do craque, um dia antes do aniversário do clube.

Com Bolasie e Dudu já confirmados, Gabigol é o terceiro grande reforço para o Cruzeiro na temporada de 2025. O contrato do atacante, que saiu do Flamengo sem custos, foi assinado por quatro anos com o clube mineiro.

Confira a reação dos torcedores do Cruzeiro sobre a chegada de Gabigol

Gabigol pelo Flamengo

No Flamengo, o Gabigol conquistou duas vezes a Copa do Brasil (2022 e 2024), dois troféus do Brasileirão (2019 e 2020), foi bicampeão da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2022) e campeão da Recopa Sul-Americana (2020). No geral, o atacante tem 13 títulos pelo Rubro-Negro, um recorde. Em 306 partidas pelo Flamengo, marcou 161 gols, sendo 16 em finais. Em 2024, fez oito gols e deu uma assistência em 38 jogos.

