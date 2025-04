O jornalista Thiago Asmar se revoltou com um companheiro de programa um durante debate sobre o possível novo treinador da Seleção Brasileira. Trata-se de Flávio Prado. Durante o programa "Bate-pronto", da rádio Jovem Pan, na última quarta-feira (2), o comentarista que descredibilizou o técnico Jorge Jesus, o que revoltou o apresentador.

Para Flávio Prado, o treinador português não seria o melhor nome para assumir o cargo deixado por Dorival Jr. O comentarista apontou que Jorge Jesus nunca dirigiu um clube gigante da Europa, e por isso, não deveria receber a oportunidade na Seleção Brasileira aos 70 anos. Além disso, ele também pontuou Rogério Ceni como um candidato superior. A opinião do comentarista incomodou Thiago Asmar.

- Calma. Você acha que para a Seleção Brasileira é melhor ter o Rogério Ceni do que o Jorge Jesus? - questionou Pilhado.

- Sim - respondeu Flávio Prado.

- Então, posso ser grosso. Vocês está de sacanagem com a minha cara. Olha os trabalhos do Jorge Jesus. O último grande futebol do Brasil foi o Flamengo dele. Aí você me fala que o Rogério Ceni, é um cara melhor que ele? É brincadeira - disse Thiago Asmar.

- Quais os times de ponta que o Jorge Jesus, aos 70 anos, dirigiu no futebol mundial? Nenhum. Talvez o Rogério Ceni treine um time grande europeu. Eu gosto dos conceitos de jogo do Rogério, ele está na linha dos conceitos de jogo do Manchester City. Coloca ele, se não der certo nessa Copa, vai para a outra. Prefiro um treinador que possa ter um futuro do que um de 70 anos - concluiu Flávio Prado.

Jorge Jesus na Seleção Brasileira?

Apesar do novo treinador ainda ser uma incógnita, a preferência de Ednaldo Rodrigues é por um técnico estrangeiro. No entanto, os nomes favoritos, como o de Jorge Jesus, só devem se tornar opções acessíveis após o Mundial de Clubes, que acontece em junho.

Até o momento, a possível chegada do treinador português no comando do Brasil não passa de um desejo aparentemente distante da CBF. Jorge Jesus segue como treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita.