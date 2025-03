Galvão Bueno comenta em publicação de Jorge Jesus e agita rumores

Desde a demissão de Dorival Júnior da Seleção Brasileira, anunciada na última sexta-feira (28), os rumores sobre quem deve assumir o comando da Amarelinha tem tomado conta dos debates esportivos. Alguns nomes já começaram a ser especulados como favoritos da CBF. Entre eles está o português Jorge Jesus, que tem o apoio de jornalistas como Galvão Bueno e Luis Roberto.

O treinador publicou, em suas redes sociais, uma foto em um treinamento com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Na publicação, comentários de conhecidos da torcida brasileira chamaram atenção.

– Estamos desejosos de voltar a competir mas por agora, estamos dedicados aos treinos! Estamos focados e dedicados a esta etapa - compartilhou o português.

– Sonhar é preciso! Realizar sonhos é uma conquista, JJ! - comentou Galvão Bueno.

– Rumo ao Hexa! - escreveu Luis Roberto.

Em setembro do ano passado, Jorge Jesus chegou a responder se aceitaria um convite da Seleção Brasileira e não se opôs à ideia de comandar a Amarelinha.

– Se precisarem de um técnico estrangeiro, penso que posso estar mais perto. Só de torcedores do Flamengo, são 50 milhões. Mas não quero fazer um cenário do que pode vir a acontecer, o futebol é dia após dia. Sempre foi assim que pautei minha carreira - detalhou o técnico.

Com a vaga aberta, o Lance! quis saber dos torcedores, através de uma votação no Canal de WhatsApp, qual seria o nome ideal para assumir o comando da Canarinho. Entre Ancelotti, Jorge Jesus, Renato Gaúcho e José Mourinho, a escolha foi de lavada: Jorge Jesus.

O comandante do Al Hilal recebeu mais de 60% dos votos, enquanto as outras opções variaram entre 12% a 15%. Os torcedores entendem que o português, campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo, é o nome ideal para a Seleção Brasileira.

Apesar do novo treinador ainda ser uma incógnita, a preferência de Ednaldo Rodrigues é por um técnico estrangeiro. No entanto, os nomes favoritos só devem se tornar opções acessíveis após o Mundial de Clubes, que acontece em junho.

