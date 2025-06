Torcedor do Porto ironiza Palmeiras em provocação na TV: ‘Temos dois Mundiais’

Durante o aquecimento da partida entre Palmeiras e Porto, no canal sportv, neste domingo (15), uma troca de provocações rendeu comentários nas redes sociais. Um torcedor português alfinetou ao brasileiro com uma ferida existente entres os palmeirenses, os títulos mundias. O gajo ironizou a situação e esbanjou o bicampeonato do clube europeu no torneio.

- O Porto tem dois mundiais, dois campeonatos do Mundo, o Palmeiras tem zero, zero! - gritou o torcedor do Porto.

Após ser interpelado, o alviverde devolveu a provocação, ressaltando a conquista da Copa Rio de 1951, competição tida como um Mundial pelos torcedores do Palmeiras.

Torcedor do Porto provoca Palmeiras (Foto: Reprodução/sportv)

Palmeiras tem Mundial? Entenda o que foi a Copa Rio de 1951



A Copa Rio do ano de 1951 ainda é palco de muitas polêmicas no futebol brasileiro, que giram em torno do reconhecimento deste título como equivalente a um mundial. Com o Palmeiras vencedor do torneio naquele ano, o clube paulista afirma que se deve reconhecer a taça como um título mundial, mas, ainda assim, o caso não tem definição correta.

A Copa Rio de 1951 foi criada com o intuito de não deixar a paixão por futebol nos torcedores brasileiros perder a força, devido aos eventos do Maracanazo, em 1950, quando o Brasil perdeu o título da Copa do Mundo, em casa, para o Uruguai.

Assim, a CBD (percursora da CBF), convidou algumas equipes da Europa para jogarem a competição. Oito times no total participaram do torneio, divididos em dois grupos: o grupo Rio de Janeiro e o grupo São Paulo.

A grande decisão seria jogada por Palmeiras e Juventus. Em duas partidas, o Verdão venceu a primeira por 1 a 0 e empatou a segunda em 2 a 2, conquistando o título do primeiro título ao nível mundial disputado por clubes.

A fifa reconhece que a Copa Rio de 1951 foi a primeira competição de clubes ao nível mundial, mas reluta em confirmar que a competição se enquadra como uma equivalente ao Mundial de Clubes que conhecemos atualmente.