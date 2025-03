A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) procura no mercado um substituto para o técnico Dorival Jr. no comando da Seleção Brasileira. Até o momento, o nome de Jorge Jesus, do Al-Hilal, é o mais forte nos bastidores da entidade. Ao Lance!, o jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN, apontou um outro nome para assumir o cargo.

O comunicador concordou que o ex-Flamengo seria um nome forte para assumir o cargo vago na CBF. Contudo, Bertozzi apontou que o nome de André Jardine também deveria ser analisado pela Federação. O treinador brasileiro atualmente tem tido um trabalho de destaque no América do México.

- Acho que primeiro tem que se pensar em quem quer assumir a Seleção Brasileira agora. O Guardiola não deu sinal neste momento. Então, acredito que temos que pensar nos nomes que estão livres (no mercado) ou com esta disponibilidade - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Então, quando se fala em Jorge Jesus, um nome que sabemos que gostaria de assumir a Seleção, acredito que seja um bom nome. Ele já trabalhou no futebol brasileiro, com vários jogadores brasileiros ao longo da carreira. Poderia ser um nome. Pensando em possibilidades brasileiras, gosto muito do André Jardine, campeão olímpico, hoje no cenário internacional é muito vitorioso, com o trabalho no América do México. Acho esses seriam os nomes - concluiu.

Leonardo Bertozzi é comentarista da ESPN (Foto: Divulgação)

André Jardine

O treinador brasileiro tem se destacado no comando do América do México. Com o clube, ele conquistou o tricampeonato mexicano no ano passado. Com o resultado, Jardine alcançou o sexto título no comando do clube mexicano.

As conquistas foram alcançadas com grandes números de destaque mundial. Foram ao todo, 96 jogos disputados pelo clube mexicano, tendo 52 vitórias, 25 empates, 19 derrotas, 174 gols à favor e 95 gols sofridos.