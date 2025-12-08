Torcedores do Santos mandam recado a Vojvoda após arrancada no Brasileirão

O Santos comandado por Juan Pablo Vojvoda bateu o Cruzeiro por 3 a 0, na tarde deste domingo (7), e fechou o Campeonato Brasileiro com chave de ouro. Após a partida, muitos torcedores do Peixe mandaram recados ao técnico argentino.

Depois de um campeonato turblento, o Santos não só conseguiu a permanência na Série A, como ficou com uma vaga na Sul-Americana de 2026. Além da importância da volta de Neymar nos três últimos jogos do Brasileirão, outro personagem foi muito aclamado: Vojvoda.

O treinador chegou no meio do campeonato, teve um começo difícil, mas acertou a equipe na reta final e saiu como um dos heróis da permanência. Nas redes sociais, muitos torcedores do Santos mandaram recados ao técnico argentino. Veja os comentários abaixo:

Vojvoda, técnico do Santos (Foto: Léo Piva/ Santos FC)

Veja os comentários sobre Vojvoda após permanência do Santos

Como foi o jogo contra o Cruzeiro

Texto por: Juliana Yamaoka

As duas equipes começaram a partida se estudando, com dificuldade para avançar ao campo de ataque. A primeira finalização surgiu aos 10 minutos, quando Neymar tentou de primeira em Santos x Cruzeiro.

Guilherme driblou a marcação, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Neymar bateu de primeira, mas pegou mal na bola e mandou para fora. Aos 15 minutos, o camisa 10 cobrou escanteio, a bola foi desviada, e ele tentou novamente de chapa, porém acabou finalizando pela linha de fundo em Santos x Cruzeiro.

Pouco depois, Gabriel Barbosa abriu o placar com um belo chute de trivela no ângulo de Gabriel Brazão. No entanto, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

Thaciano, a grande novidade de Juan Pablo Vojvoda no setor ofensivo do Santos, brilhou ao marcar dois gols em dois minutos. O primeiro, aos 25, veio após excelente cobrança de escanteio de Guilherme, que colocou a bola na cabeça do meia. Na sequência, Neymar e Igor Vinícius tabelaram pela direita, Igor cruzou na área e Thaciano só precisou completar, livre de marcação.

Aos 36, Gabriel Barbosa voltou a levar perigo, obrigando Brazão a fazer uma bela defesa. Guilherme respondeu em grande estilo, acertando a trave após a bola passar entre as pernas de Léo Aragão.

Na segunda etapa, o Santos levou um susto logo no início: Rayan Lelis recebeu livre nas costas da defesa, driblou Brazão e marcou após assistência de Gabigol, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos oito minutos, Neymar respondeu com uma finalização perigosa de dentro da grande área. Thaciano seguiu em grande atuação e quase marcou o terceiro, primeiro em cabeceio e depois ao acertar o travessão em Santos x Cruzeiro.

Aos 14, João Schmidt ampliou o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Guilherme, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols. O Cruzeiro tentou reagir com Eduardo, que chegou a mandar a bola para o fundo da rede após rebote na trave de Zé Ivaldo, mas novamente o impedimento foi assinalado em Santos x Cruzeiro.

O Santos entrou em campo com apenas 2% de chance de rebaixamento, mas sabia que a missão ainda não estava concluída como Vojvoda vinha alertando nas últimas rodadas. E foi nos braços da torcida que carregou o time nos momentos mais turbulentos da temporada, quando a equipe afundou na zona da degola, que o elenco reencontrou confiança e viu alguns jogadores crescerem no apagar das luzes do campeonato.